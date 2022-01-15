Garotada do Flamengo perde para o Nova Iguaçu em amistoso preparativo para o Carioca

O grupo alternativo do Flamengo não viveu uma tarde de êxito neste sábado. No Ninho do Urubu, o time comandado por Fabio Matias (técnico do sub-20), que disputará as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, perdeu para o Nova Iguaçu, por 4 a 3, em jogo-treino. O meia Yuri de Oliveira (2) e o atacante Ryan Luka marcaram os gols do Fla.Ryan Luka é um dos sete jogadores que estavam em ação na Copinha-2022 e que voltaram ao Rio para se juntar ao plantel que se prepara para a disputa do Estadual. Wesley, Marcos Paulo, Cleiton, Andre, Matheus França e Werton foram os outros atletas que seguiram o mesmo rumo de Ryan.
Neste domingo, o grupo de Fabio Matias estará de folga. E vale lembrar que, "reforçado" por Gomes e Ramon, o time de Garotos do Ninho ainda atuará em mais um amistoso com o Nova Iguaçu, no dia 20, antes de estrear no Cariocão. > Confira a tabela do Cariocão
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022
26/1 - Flamengo x Portuguesa (Estádio Luso Brasileiro)29/1 - Volta Redonda x Flamengo (Estádio Raulino de Oliveira)2/2 - Flamengo x Boavista (Estádio Luso Brasileiro)6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.