Garotada do Flamengo perde para o Nova Iguaçu em amistoso preparativo para o Carioca

O grupo alternativo do Flamengo não viveu uma tarde de êxito neste sábado. No Ninho do Urubu, o time comandado por Fabio Matias (técnico do sub-20), que disputará as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, perdeu para o Nova Iguaçu, por 4 a 3, em jogo-treino. O meia Yuri de Oliveira (2) e o atacante Ryan Luka marcaram os gols do Fla.Ryan Luka é um dos sete jogadores que estavam em ação na Copinha-2022 e que voltaram ao Rio para se juntar ao plantel que se prepara para a disputa do Estadual. Wesley, Marcos Paulo, Cleiton, Andre, Matheus França e Werton foram os outros atletas que seguiram o mesmo rumo de Ryan.