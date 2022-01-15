Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Garotada do Flamengo perde para o Nova Iguaçu em amistoso preparativo para o Carioca
futebol

Garotada do Flamengo perde para o Nova Iguaçu em amistoso preparativo para o Carioca

Time comandado por Fabio Matias foi derrotado no Ninho do Urubu, por 4 a 3...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2022 às 18:27

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 18:27

O grupo alternativo do Flamengo não viveu uma tarde de êxito neste sábado. No Ninho do Urubu, o time comandado por Fabio Matias (técnico do sub-20), que disputará as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, perdeu para o Nova Iguaçu, por 4 a 3, em jogo-treino. O meia Yuri de Oliveira (2) e o atacante Ryan Luka marcaram os gols do Fla.Ryan Luka é um dos sete jogadores que estavam em ação na Copinha-2022 e que voltaram ao Rio para se juntar ao plantel que se prepara para a disputa do Estadual. Wesley, Marcos Paulo, Cleiton, Andre, Matheus França e Werton foram os outros atletas que seguiram o mesmo rumo de Ryan.
Neste domingo, o grupo de Fabio Matias estará de folga. E vale lembrar que, "reforçado" por Gomes e Ramon, o time de Garotos do Ninho ainda atuará em mais um amistoso com o Nova Iguaçu, no dia 20, antes de estrear no Cariocão. > Confira a tabela do Cariocão
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022
26/1 - Flamengo x Portuguesa (Estádio Luso Brasileiro)29/1 - Volta Redonda x Flamengo (Estádio Raulino de Oliveira)2/2 - Flamengo x Boavista (Estádio Luso Brasileiro)6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.
Crédito: Thiaguinhoemaçãonojogo-treinoentreFlamengoeNovaIguaçu(Foto:MarceloCortes/CRF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados