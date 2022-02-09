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futebol

Gareth Bale tem acordo para retornar para o Tottenham, diz portal

Atacante do País de Gales jogou com a camisa dos Spurs na última temporada, mas não consegue se livrar das lesões e ter sequência no Real Madrid desde o seu retorno...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 14:27
O atacante Gareth Bale tem um acordo para retornar ao Tottenham na próxima temporada, segundo o portal "El Nacional". O atleta, que vestiu a camisa dos Spurs por empréstimo na última temporada, termina seu contrato com o Real Madrid em junho deste ano.Apesar das especulações sobre uma possível aposentadoria após o fim do vínculo com a equipe merengue, as informações indicam que o contrato entre Bale e Tottenham deve ser o último da carreira do jogador de 32 anos, mas que tem convivido com muitas lesões nos últimos anos.
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O clube inglês pretendia contratar o atacante do País de Gales em definitivo na última janela de transferências de verão, mas não houve acordo com o Real Madrid. Dessa forma, o atleta deve chegar sem custos nos próximos meses para reforçar o elenco de Antonio Conte.
Apesar de ambas as partes possuírem um acordo há cerca de três meses, segundo o veículo espanhol, Bale tem a intenção de receber o salário do clube merengue até o fim. Por conta disso, uma transferência em janeiro também não foi viabilizada.
Crédito: GarethBalepodevoltaraoTottenhamnapróximatemporada(Foto:CLIVEROSE/POOL/AFP

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