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Gareth Bale critica jornal espanhol em texto publicado na internet: 'o verdadeiro parasita'

Galês foi fortemente criticado em matéria de periódico madrilenho...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 17:18
Após brilhar com dois golaços pela seleção galesa, contra a Áustria, pela repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Gareth Bale publicou um texto, criticando a imprensa espanhola, que não poupou críticas ao jogador, após polêmica envolvendo a sua apresentação em sua equipe nacional.Gareth Bale foi às redes sociais para criticar o que ele chamou de 'jornalismo calunioso, depreciativo e especulativo' do diário espanhol "Marca", que o apelidou de 'parasita' por jogar pelo País de Gales e não pelo Real Madrid.
O atacante disse que é 'um período onde as pessoas acabam com as próprias vidas devido à insensibilidade e à implacabilidade da comunicação social', e que apelou para que os autores deste tipo de artigos que sejam 'responsabilizados'.
- Felizmente, desenvolvi resistência durante o meu período na vida pública, mas isso não significa que artigos como estes não causem danos e perturbem, pessoal e profissionalmente, aqueles que são alvo destas histórias maliciosas - disse Bale.
- Espero que, pela altura em que os nossos filhos estejam numa idade em que sejam capazes de absorver notícias, a ética e os padrões do jornalismo tenham sido impostos de forma mais rigorosa - continuou.
Bale concluiu rebatendo o jornal espanhol, com a mesma palavra que lhe foi proferida:
+Veja a tabela de jogos das Eliminatórias Europeias para a Copa
- Quero usar esta plataforma para encorajar uma mudança na forma como falamos e criticamos, publicamente, as pessoas, simplesmente por não alcançarem expetativas irrealistas que lhes são projetadas. Todos sabemos quem é o verdadeiro parasita.
Não é de hoje que o galês vive uma má relação com o Real Madrid. Mas nos últimos dias, o atacante foi alvo de críticas da imprensa espanhola. O atacante já esteve envolvido em polêmicas envolvendo golfe e a equipe nacional, deixando o clube em segundo plano. O motivo das críticas de agora foi a ausência do jogador no clássico contra o Barcelona, por conta de dores nas costas, e posteriormente a apresentação à seleção.
O jornal Marca estampou a foto do galês em sua capa da edição da última quarta-feira. A manchete foi bastante irônica, dizendo: 'Já não dói'. Bale também foi chamado de 'parasita'.
Bale não tem sido muito utilizado por Carlo Ancelotti na temporada atual. Foram cinco jogos, sendo quatro como titular. O jogador chegou a ser relacionado para outros nove, mas sequer entrou em campo. Com o contrato já próximo do fim, o jogador não vai renovar e deve procurar um novo clube.
Pela seleção galesa, Bale só volta em junho, com chance de fazer história e classificar o país para a sua primeira Copa do Mundo depois de 64 anos. Os galeses esperam o vencedor de Escócia x Ucrânia, confronto postergado por causa da guerra, para definir a vaga para o Mundial do Catar.
Crédito: (Foto:KOENVANWEEL/POOL/AFP

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