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Garçom x matador: importantes, Navarro e Cano travam duelo à parte no Botafogo x Vasco

Duelo na Série B do Brasileirão põe jogador com mais participações para gols do Alvinegro contra artilheiro e ameaça ofensiva do Cruz-Maltino...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 07:30
Crédito: Montagem LANCE!
Dois atacantes com características diferentes mas importância parecida: no clássico entre Botafogo e Vasco, neste sábado, às 21h no Estádio Nilton Santos, pela 15ª rodada da Série B, Rafael Navarro e Germán Cano prometem travar um duelo à parte. A partida será transmitida em tempo real no site do LANCE!.
Ambos são os jogadores importantes para o funcionamento das equipes. Rafael Navarro, apesar de não ser o artilheiro do Botafogo na temporada, é o jogador com mais participações diretas em gol - dez, contando toda a temporada -, o que coloca em destaque a capacidade de balançar as redes, mas também servir os companheiros.
+ Camisa 10? Rafael Navarro vira o jogador com mais assistências do Botafogo na temporada
Germán Cano continua com o mesmo instinto goleador já conhecido desde o ano passado, quando começou a vestir a camisa do Vasco. O argentino é o artilheiro do Cruz-Maltino na temporada: são 14 gols em 27 partidas disputadas.
+ Artilheiro, quebrador de recordes... além de tudo, 'SuperCano' joga quase sempre no Vasco. Entenda
Na Série B, os números são mais equilibrados: Navarro tem quatro gols e quatro assistências - o segundo melhor de toda a competição neste quesito -, enquanto Cano contribuiu com seis bolas na rede, mas nenhum passe que virou gol.Os números trazem uma pequena dimensão de como os dois se comportam nas respectivas equipes: enquanto no Vasco Germán Cano é o responsável por finalizar praticamente todas as jogadas criadas, Rafael Navarro, mesmo sendo um atacante, também faz parte da criação de jogadas, saindo da área.
Rafael Navarro vive uma evolução. Contratado pelo Botafogo no começo de 2020, teve um início de atuações apagadas no time. Passou praticamente toda a última temporada no sub-20, onde evoluiu, se destacou e retornou ao time principal melhor preparado.
Apesar dos 33 anos, Cano não tem sido poupado. Na Série B, por exemplo, jogou todas as 14 partidas. Marcou seis gols na competição, quase um terço dos 19 do Cruz-Maltino no torneio. Contratado no início do ano passado, já quebrou recordes e tem contrato até o final desta temporada.

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