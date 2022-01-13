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'Garçom' do sub-20 do Inter, meia Pedrinho projeta duelo na Copinha contra o Flamengo-SP

Camisa 20 do time na Copinha deu duas assistências no jogo diante do União Mogi...
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Publicado em 

13 jan 2022 às 14:09

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 14:09

Um dos principais jogadores do elenco do time sub-20 do Internacional, o meia Pedrinho, de 19 anos, foi fundamental no último jogo do Colorado pela primeira fase da Copinha. Na oportunidade, o camisa 20 deu duas assistências para os gols dos zagueiros João Félix e Samuel, em levantamentos de bola parada. Mais tarde, Vitinho fez 3 a 0 e decretou a vitória colorada.
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'Sempre trabalho bastante a bola parada, porque essas jogadas definem várias partidas, como foi dessa vez. Mas o mérito é também dos nossos dois zagueiros que fizeram os gols. Eles foram muito bem nas duas jogadas', analisou o jogador.
Nascido em Minas Gerais e adquirido junto ao Vasco, em 2020, Pedrinho se destaca pela visão de jogo apurada e o passe preciso. Na Copinha, ele entrou no decorrer da primeira partida e foi titular nas duas últimas. O mineiro ajudou o time juvenil do Internacional a manter 100% de aproveitamento no começo da competição. Agora, o Colorado vai enfrentar o Flamengo-SP, em jogo único, válido pela segunda fase da competição.
'O Inter sempre entra pra vencer independente do adversário, era nossa obrigação vencer os três primeiros jogos e conseguimos cumprir. Para a segunda fase, estudamos a boa equipe do Flamengo-SP. Mais uma vez vamos entrar fazendo o que estamos acostumados pra sair com a classificação', prometeu o jovem.
Inter e Flamengo-SP se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30.
Crédito: PedrinhoéogarçomdoInternacional(RicardoDuarte/Internacional

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