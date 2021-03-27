Garantido nos playoffs, Flamengo vence o Instituto e se mantém invicto na Champions League das Américas

Crédito: Helena Petry/CRF

Já classificado para os playoffs da Champions League das Américas, o Flamengo venceu o Instituto de Córdoba por 90 a 80 na noite desta sexta-feira, no ginásio Angel Sandrin, na Argentina. O destaque da partida pelo lado rubro-negro foi Hettsheimeir com 17 pontos e sete rebotes. Com mais esse triunfo, o clube terminou a fase de grupos da competição com 100% de aproveitamento.DESTAQUESHettsheimeir – 17 pontos e 7 rebotes;Marquinhos – 15 pontos;Leo Demetrio – 14 pontos;Olivinha – 12 pontos.

O JOGO

Os primeiros pontos do time rubro-negro vieram das mãos de Marquinhos, seguido por mais cinco de Olivinha (uma de dois e uma de três). Com intensidade alta, o Flamengo trabalhava bem a bola no ataque e aproveitava as oportunidades para pontuar. Na reta final do quarto, o Instituto reagiu e passou a frente no placar por um ponto: 25 a 24.

No segundo período, o clube brasileiro voltou com Leo Demetrio em quadra e, logo no primeiro lance, acertou uma bola de três. Na sequência, Chuzito também mostrou categoria ao converter mais três pontos. Diego Figueredo, muito bem na defesa, roubava bolas importantes e fazia a transição rápida para o ataque. Nos últimos segundos, Yago chutou pra três e converteu mais um. O Fla foi para o intervalo com cinco pontos de vantagem: 48 a 43.

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Na volta para o terceiro período, Leo Demetrio deu uma cravada dentro do garrafão e ainda acertou uma bola de três. Lucas Martinez não fez por menos e também converteu de fora do perímetro. O time rubro-negro continuava impondo um ritmo forte de jogo e aumentava a vantagem no marcador. Marquinhos, na linha de lance livre, anotou mais três para o Fla. Num quarto arrasador, os brasileiros abriram 18 pontos na frente: 75 a 57.

No início do último quarto, Yago fez uma grande jogada de infiltração e converteu mais dois para o Mengão. Hettsheimeir tentou para três e a bola entrou. Na reta final do jogo, o Orgulho da Nação administrou a vantagem com tranquilidade e garantiu mais uma vitória na Champions League: 90 a 80.