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futebol

Ganso vive a temporada com mais participações em gols pelo Fluminense

Próximo compromisso do Tricolor de Paulo Henrique Ganso será contra o Palmeiras, às 16h deste domingo, no Allianz Parque...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 19:22
A atual temporada de Paulo Henrique Ganso é animadora. Cada vez mais importante ao Fluminense, o meia já vive o ano com mais participações diretas em gols pelo clube. São sete ao todo, somando quatro gols e três assistências em 12 jogos, ou uma contribuição a cada 148 minutos, segundo o site "Footstats".Das 20 partidas em 2022, Ganso foi titular em uma dúzia de oportunidades (ou 1039 minutos jogados), entre Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.
São dois gols pelo Brasileiro, marcados na última rodada, contra o Coritiba, no empate em 2 a 2. Os outros dois gols foram feitos em vitória (3 a 2) sobre o Vila Nova pela Copa do Brasil, e diante do Junior Barranquilla, o mais recente, inclusive, na Sul-Americana.
Após o jogo passado, a vitória sobre o Junior-COL por 2 a 1, que marcou a reestreia de Fernando Diniz, Ganso comentou sobre o fato de ser comandado pelo novo treinador, um "amigo pessoal":
- Quando soube que ele voltaria para o Fluminense foi uma alegria enorme, apesar da saída do Abel, que foi uma tristeza porque não queríamos. Mas fiquei feliz pela chegada do Diniz, que além de treinador é um amigo pessoal. Agora é trabalhar porque temos muito a melhorar. Já conseguimos nos organizar melhor na parte defensiva, agora a gente tem que crescer mais na parte ofensiva e fazer uma pressão melhor na equipe adversária - camisa 10.
> Veja a tabela da Série A do Brasileirão E Ganso terá a oportunidade de elevar os seus bons números na temporada diante do Palmeiras, em jogo a ser realizado às 16h deste domingo, pela quinta rodada do Brasileiro, no Allianz Parque.
Crédito: Gansomarcouquatrogolsedeutrêsassistênciasem2022(FOTO:MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

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