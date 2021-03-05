Ganso garante estar 100% e diz que sofreu com Fluminense na luta por Libertadores

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Não é comum ver Paulo Henrique Ganso dar entrevistas durante este período no Fluminense. Mas, nesta quinta-feira, antes da estreia no Campeonato Carioca, contra o Resende, o meia apareceu em um vídeo durante o "Boteco Tricolor", da FluTV. O jogador falou sobre a recuperação da cirurgia de apendicite, que o deixou fora de combate desde o dia 9 de janeiro.

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– Apesar do susto, agora estou 100% para voltar a jogar e ajudar o Fluminense. O mais importante é que eu estava também na torcida pela equipe para a gente conseguir a vaga na Libertadores. E a gente conseguiu. Ficar de fora, como torcedor, eu acabei sentindo o que eles sentem. Sofrendo com o time, tentando empurrar o time para o ataque... Acho que a vida de torcedor não é fácil - disse, rindo.

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Para voltar ao ritmo de jogo e recuperar a forma física, Ganso irá participar do grupo que disputa o Estadual. O time principal se prepara para caso a estreia na Libertadores seja já na próxima quarta-feira, com Roger Machado. O meia não esteve à disposição de Ailton Ferraz para esta quinta-feira, mas deve poder atuar diante da Portuguesa, no domingo, no Maracanã.