Ganso, do Fluminense, vibra com o gol da vitória e exalta elenco do Tricolor: 'Grupo muito unido'

Crédito: Paulo Henrique Ganso foi decisivo para a vitória do Tricolor das Laranjeiras. MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Na noite deste sábado, o Fluminense venceu por 1 a 0 o Bangu e conseguiu sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Carioca. Autor do gol da vitória, Paulo Henrique Ganso jogou imporvisado de falso nove, elogiou o elenco após o fim da partida e revelou brincadeira com Fred sobre a nova função em campo.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaPerguntado sobre a sensação de marcar contra o Bangu, clube que enfrentou em sua estreia pelo Fluminense em 2019, Ganso disse ter lembranças positivas deste duelo. Além disso, o jogador ratificou a importância dos três pontos para a continuidade do campeonato.

- Muitas boas lembranças, mas fico mais feliz ainda pela vitória, pelos três pontos e pelo gol, podendo ajudar o Fluminense mais uma vez.

Ainda na entrevista pós-jogo, o atleta comentou sobre a comemoração. Segundo Ganso, foi em homenagem a uma brincadeira que o jogador tem com Fred, sobre a possibilidade de atuar mais vezes improvisado como falso nove. O autor do gol da vitória, também ressaltou a importância do grupo ser unido para esta mudança de posição.

- Eu brinquei com o Fred (no treino) e ele falou 'olha, não vai tomar minha vaga não hein?', e eu falei que ele pode ficar tranquilo porque falso nove sou eu, ele, Samuel, mas o importante é que nosso grupo é muito unido e está sempre junto ajudando um ao outro - completou Ganso.