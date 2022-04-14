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futebol

Ganso diz não ter se surpreendido com o Junior Barranquilla e comenta atuação: 'Jogamos mal'

Meia tricolor falou sobre os erros do Fluminense na partida e assumiu que time não se desempenho bem...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 01:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 01:05
Após a derrota do Fluminense para o Junior Barranquilla por 3 a 0, pela Sulamericana, o meia Paulo Henrique Ganso comentou sobre a atuação da equipe tricolor na Colômbia. Para ele, o Fluminense jogou mal e o jogador também não se mostrou surpreso com o resultado:- Eles tiveram a chance no 1° tempo e mataram 0 jogo. Não surpreenderam. Apesar de serem uma boa equipe, não foi uma noite boa para o Fluminense.
+Fluminense vende mais de 16 mil peças da nova camisa
O próximo compromisso do Fluminense na Sul-americana será na próxima semana, em casa, contra o Unión Santa Fé, da Argentina.
Crédito: (FOTO:MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

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