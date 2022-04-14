Ganso diz não ter se surpreendido com o Junior Barranquilla e comenta atuação: 'Jogamos mal'

Após a derrota do Fluminense para o Junior Barranquilla por 3 a 0, pela Sulamericana, o meia Paulo Henrique Ganso comentou sobre a atuação da equipe tricolor na Colômbia. Para ele, o Fluminense jogou mal e o jogador também não se mostrou surpreso com o resultado:- Eles tiveram a chance no 1° tempo e mataram 0 jogo. Não surpreenderam. Apesar de serem uma boa equipe, não foi uma noite boa para o Fluminense.