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Ganso comemora vitória do Fluminense contra o Vasco e avisa: 'A torcida pode esperar mais'

Após o apito final, Ganso comemorou o carinho da torcida com a equipe e destacou que a vitória mostra a força do elenco do Fluminense...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 19:35
Mesmo com um time praticamente reserva, o Fluminense dominou o Vasco e derrotou o Cruz-Maltino por 2 a 0 no estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Cariocão, neste sábado. Após a partida, Ganso, autor de duas assistências, fez uma análise do jogo, comemorou o apoio da torcida e destacou que a vitória ressalta a força do elenco. > ATUAÇÕES: Cano confirma ‘lei do ex’ em vitória do Fluminense sobre o Vasco - Primeiro, agradecer o carinho da torcida com toda a nossa equipe. Mostra que o nosso elenco é muito forte, tanto o pessoal que não vinha jogando muito e, hoje, a equipe pode jogar bem de novo, fez um primeiro tempo espetacular. Com todo respeito a equipe do Vasco, a gente criou bastante, poderia ter feito até o terceiro, quarto gol. No segundo tempo, foi mais administração da partida para, quem sabe no contra-ataque, matar o jogo - afirmou o camisa 10, ao Cariocão Play.
Contudo, apesar da contundente vitória, Ganso mandou um recado para a torcida e avisou que os tricolores podem esperar mais da equipe. De acordo com o meio-campista, o Fluminense irá melhorar a cada compromisso.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
- A torcida pode esperar mais da nossa equipe. Cada vez mais a gente melhorar, a cada partida, jogo a jogo. Terça-feira tem uma final para gente, temos que classificar e pensar, depois, na próxima partida - disse.
Agora, o Fluminense vira a chave para a Libertadores. O Tricolor enfrenta o Millonarios, da Colômbia, em São Januário. A partida é válida pelo jogo da volta da segunda fase da Copa Libertadores e terá transmissão em tempo real do L!.
- Está todo mundo focado. Primeiro era hoje, aqui, contra o Vasco. Agora, é voltar o chip para a pré-Libertadores. A gente tem que classificar de qualquer jeito - concluiu Ganso.
Crédito: Gansofoieleitoo"Craquedojogo"(FOTO:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C

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