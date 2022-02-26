Ganso comemora vitória do Fluminense contra o Vasco e avisa: 'A torcida pode esperar mais'

Mesmo com um time praticamente reserva, o Fluminense dominou o Vasco e derrotou o Cruz-Maltino por 2 a 0 no estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Cariocão, neste sábado. Após a partida, Ganso, autor de duas assistências, fez uma análise do jogo, comemorou o apoio da torcida e destacou que a vitória ressalta a força do elenco. > ATUAÇÕES: Cano confirma ‘lei do ex’ em vitória do Fluminense sobre o Vasco - Primeiro, agradecer o carinho da torcida com toda a nossa equipe. Mostra que o nosso elenco é muito forte, tanto o pessoal que não vinha jogando muito e, hoje, a equipe pode jogar bem de novo, fez um primeiro tempo espetacular. Com todo respeito a equipe do Vasco, a gente criou bastante, poderia ter feito até o terceiro, quarto gol. No segundo tempo, foi mais administração da partida para, quem sabe no contra-ataque, matar o jogo - afirmou o camisa 10, ao Cariocão Play.