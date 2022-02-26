Ganso comemora vitória do Fluminense contra o Vasco e avisa: 'A torcida pode esperar mais'

Mesmo com um time praticamente reserva, o Fluminense dominou o Vasco e derrotou o Cruz-Maltino por 2 a 0 no estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Cariocão, neste sábado. Após a partida, Ganso, autor de duas assistências, fez uma análise do jogo, comemorou o apoio da torcida e destacou que a vitória ressalta a força do elenco. > ATUAÇÕES: Cano confirma ‘lei do ex’ em vitória do Fluminense sobre o Vasco - Primeiro, agradecer o carinho da torcida com toda a nossa equipe. Mostra que o nosso elenco é muito forte, tanto o pessoal que não vinha jogando muito e, hoje, a equipe pode jogar bem de novo, fez um primeiro tempo espetacular. Com todo respeito a equipe do Vasco, a gente criou bastante, poderia ter feito até o terceiro, quarto gol. No segundo tempo, foi mais administração da partida para, quem sabe no contra-ataque, matar o jogo - afirmou o camisa 10, ao Cariocão Play.
Contudo, apesar da contundente vitória, Ganso mandou um recado para a torcida e avisou que os tricolores podem esperar mais da equipe. De acordo com o meio-campista, o Fluminense irá melhorar a cada compromisso.
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- A torcida pode esperar mais da nossa equipe. Cada vez mais a gente melhorar, a cada partida, jogo a jogo. Terça-feira tem uma final para gente, temos que classificar e pensar, depois, na próxima partida - disse.
Agora, o Fluminense vira a chave para a Libertadores. O Tricolor enfrenta o Millonarios, da Colômbia, em São Januário. A partida é válida pelo jogo da volta da segunda fase da Copa Libertadores e terá transmissão em tempo real do L!.
- Está todo mundo focado. Primeiro era hoje, aqui, contra o Vasco. Agora, é voltar o chip para a pré-Libertadores. A gente tem que classificar de qualquer jeito - concluiu Ganso.