Ganso celebra vitória e boa fase, projeta Brasileiro e fala de críticas: 'Minha resposta é para o Fluminense'

Na estreia da fase de grupos da Sul-Americana, o Fluminense começou com o pé direito no Maracanã. Nesta quarta-feira, o Tricolor venceu o Oriente Petrolero-BOL por 3 a 0, com gols de Cris Silva e Jhon Arias. Além dos que marcaram, Ganso também teve mais uma atuação decisiva, e participou das jogadas que resultaram nos gols. Ao final da partida, o camisa 10 analisou a mudança no estilo de jogo do Flu e comemorou o bom momento. - A gente está procurando jogar mais, ter uma marcação mais em cima do adversário e estar mais perto do gol. Por isso as coisas estão acontecendo, mas a gente tem muita competição. Tem jogo atrás de jogo. As peças vão mudar, mas o estilo de jogo tem que ser mantido - disse. Ganso também comentou que está confortável no esquema proposto por Abel Braga, e depositou sua confiança no elenco. O meia disse que o grupo tem o que é necessário para chegar longe nos campeonatos.

- Estou me sentindo super bem na posição que estou jogando. Acho que a equipe encontrou sua forma de jogar. Não só a equipe, como todo o elenco tem tudo para seguir melhorando, crescendo cada vez mais nas competições.Ele também relembrou o título estadual, que o Flu conquistou no último sábado, e celebrou a boa fase da carreira e também do coletivo tricolor. Contudo, Ganso reforçou a importância de manter o foco nos próximos jogos.

- Contente pelo momento bom e pelo título que a gente conquistou, mas é como eu falei: o trabalho tem que seguir. A dedicação tem que ser cada vez maior porque nossos objetivos são grandes também, mas a dificuldade é altíssima. É seguir se dedicando ao máximo, com pés no chão e humildade.No próximo sábado, o camisa 10 entra em campo novamente para enfrentar o Santos, clube que o revelou. Perguntado sobre a partida, pela estreia do Brasileiro, ele manifestou o desejo de balançar a rede pela primeira vez na temporada e revelou que irá comemorar caso aconteça.

- Isso já aconteceu. Atuando pelo São Paulo, eu acabei fazendo um gol no Santos. Se sair eu vou comemorar com a minha torcida, a do Fluminense, feliz. Espero que possa acontecer, mas se não espero que a gente possa vencer, que é o mais importante para a nossa estreia no Campeonato Brasileiro.

Por fim, Ganso falou sobre as críticas que recebeu no passado e a reviravolta que vive no momento. O meia minimizou o peso da opinião pública sobre o seu rendimento e enfatizou que sua prioridade é ajudar o Fluminense a conquistar vitórias na temporada.

- Não ligo muito para críticas ou elogios. Eu tenho que seguir trabalhando, melhorando e evoluindo. Se sábado eu não for bem, não vou ajudar a equipe e esse é o principal. A minha resposta é para o Fluminense. Tenho que ajudar o clube, o nosso time e o nosso grupo - disse.