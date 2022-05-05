Ganso celebra gol pelo Fluminense, convoca torcida e elogia Diniz e Luiz Henrique: 'Alegria enorme'

O Tricolor segue vivo na Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o Junior Barranquilla por 2 a 1, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da competição. Autor do primeiro gol, que veio nos primeiros minutos da decisão, Ganso comemorou o resultado e destacou a importância do feito para retomar a confiança do elenco. O meia também agradeceu o apoio da torcida, que seguiu incentivando mesmo com o empate.- Foi um belo gol no começo do jogo, o que nos deu uma tranquilidade e segurança maiores para continuar jogando. É uma pena o gol que a gente sofreu, e até faço um elogio a torcida, porque quando a gente sofreu o gol de empate eles continuaram nos incentivando e apoiando. Vou fazer um apelo também para o torcedor: que possa vir mais gente no Maracanã, nos apoiar, porque vai fazer a diferença nos jogos. O camisa 10 aproveitou para descrever o sentimento de ter Fernando Diniz como técnico novamente. Ganso afirmou que é amigo pessoal do comandante e disse que o Fluminense evoluiu defensivamente sob nova direção.

- Quando soube que ele voltaria para o Fluminense foi uma alegria enorme, apesar da saída do Abel, que foi uma tristeza porque não queríamos. Mas fiquei feliz pela chegada do Diniz, que além de treinador é um amigo pessoal. Agora é trabalhar porque temos muito a melhorar. Já conseguimos nos organizar melhor na parte defensiva, agora a gente tem que crescer mais na parte ofensiva e fazer uma pressão melhor na equipe adversária.Ganso também elogiou Luiz Henrique, que marcou o gol da vitória. O experiente meia disse que o camisa 11 precisava de confiança, que recebeu do elenco e do novo técnico.

- O Luiz [Henrique] é um menino espectacular, fez grandes partidas e um golaço na pré-Libertadores. É normal para um garoto oscilar. Eu, como alguém um pouco mais vivido no futebol, tento ajudar ele e a equipe, dando moral e passando confiança. O Diniz também passou bastante confiança nesses primeiros dias e por isso ele fez uma grande partida hoje. Espero que ele possa aproveitar esse pouco tempo que resta no Fluminense para continuar aprendendo.Na partida, Nathan entrou em campo e atuou junto com Ganso. Ao ser questionado sobre a composição, o camisa 10 afastou a ideia de haver um empecilho e destacou que gosta de jogar com os atletas que estão rendendo.

- A gente jogou uma partida no Carioca, contra o Volta Redonda, e ganhamos de 3 a 0. É sempre bom jogar com jogadores bons, e o Nathan tem muita qualidade. Hoje o Nathan pode nos ajudar e certamente tem muitos jogos pela frente. Pode ter um rodízio também, tem muia gente boa. O Martinelli, o Nonato, que entrou no final da partida, o Wellington… gente boa a gente tem bastante no nosso time e isso é bom porque dá muitas opções para o Diniz.