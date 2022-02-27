Ganso agradece carinho da torcida do Fluminense e comemora desempenho: 'Aproveitando as oportunidades'

No último sábado, Paulo Henrique Ganso teve uma atuação de gala na vitória do Fluminense sobre o Vasco pelo Carioca. O camisa 10, que assinou as assistências dos gols de Germán Cano e Nonato, foi escolhido como 'Guerreiro da Rodada', em enquete realizada pelo clube. Neste domingo, o meia agradeceu o carinho da torcida, que o aplaudiu após a partida, e celebrou a boa fase da equipe, que já igualou marcas históricas do clube.- Só tenho a agradecer todo esse carinho. Estou me sentindo muito bem, muito feliz. A equipe vem muito bem também, quem está entrando nos jogos está se superando, aproveitando as oportunidades e mantendo o nível muito elevado, o que faz com que nosso grupo seja muito forte em todas as competições.

Em uma sequência de invencibilidade que não ocorria desde 1941, o Fluminense vai confiante para a volta da Libertadores nesta terça-feira. Ganso aproveitou para projetar o duelo, e ressaltou que o time está preparado para conquistar a classificação.

- A gente chega pronto, sem dúvidas. Vai ser um jogo difícil, mas, principalmente jogando em casa, a gente tem que vencer de novo, apesar de ter a vantagem do empate. O futebol é assim: temos que vencer no fim de semana, no meio da semana. E temos que estar preparados para os desafios.> Veja e simule a tabela do Cariocão

Na partida de ida, o Tricolor saiu de Bogotá com a vitória por 2 a 1. Nesta terça-feira, o Fluminense enfrenta o Millonarios às 21h30, em São Januário, em jogo válido pela volta da segunda fase da Libertadores.