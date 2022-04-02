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Galo Tricampeão! Jogadores comemoram o título alvinegro em cima do maior rival, Cruzeiro

O time alvinegro superou a Raposa e manteve a hegemonia estadual diante time azul...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 20:08

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 20:08

O tricampeonato do Atlético-MG em cima do maior rival, o Cruzeiro, neste sábado, 2 de abril, com vitória por 3 a 1, coroou uma sequência incrível com os títulos do Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Agora, com mais uma coquista estadual , o Galo consolidou uma hegemonia local, com três conquistas seguidas, 2020, 2021 e 2022. Foi o segundo título do técnico Antonio Mohamed em menos de quatro meses de trabalho na equipe mineira, que também venceu a Supercopa em cima do Flamengo. O elenco vencedor do alvinegro celebrou mais uma conquista. Confira no vídeo. Nacho fez um dos gols do Galo para confirmar o tricampeonato  Estadual-Pedro Souza / Atlético

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