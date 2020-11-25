AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Galo, Raposa e Coelho lamentam morte de Maradona e o exaltam

Os times da capital mineira renderam homenagens a "El Pibe de Oro" pela sua passagem...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 18:07
Crédito: Maradona foi exaltado pelos clubes de Minas em um dia trste para o futebol-(Reprodução/Twitter
Os times de Belo Horizonte, América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro, também renderam homenagens a “Don” Diego Armando Maradona, morto aos 60 anos nesta quarta-feira, 25 de novembro, após uma parada cardíaca, na Argentina. A notícia da partida do ídolo deixou o mundo da bola e até quem não o acompanha de luto e surpresa, pois o craque havia feito aniversário há exatos 32 dias. As lamentações vieram de jogadores e de várias personalidades. O trio mineiro postou em suas redes sociais mensagens pela passagem do ex-jogador. -O Atlético lamenta profundamente o falecimento do eterno craque Diego Maradona, marcado na memória dos torcedores argentinos e de todos os que amam o futebol. ¡Adiós, Pibe de Oro! Descanse em paz- era a mensagem do Galo, que colocou uma foto com Maradona segurando o uniforme alvinegro, ganho de Ronaldinho Gaúcho em 2014. O Cruzeiro também colocou sua homenagem, de forma mais direta. foi sucinto na publicação. -Gênios são eternos! Descanse em paz, Maradona. O América-MG também deixou o seu recado neste dia triste para o esporte mundial. -O América lamenta o falecimento de Diego Armando Maradona. Um dia triste para o futebol. Que a família e amigos superem esse momento difícil - escreveu o clube em seu perfil. Maradona passou mal e sofreu o mal súbito no fim da manhã desta quarta-feira, em Tigre, na região metropolitana de Buenos Aires. O serviço médico foi acionado, com várias ambulâncias indo à sua casa, onde se recuperava de uma cirurgia no cérebro. O ídolo não resistiu à parada cardiorrespiratória e sua morte foi confirmada pela imprensa argentina no começo da tarde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões para os signos de 20 a 26 de julho de 2026
Imagem BBC Brasil
'As Malvinas são argentinas': o que diz a regra da Fifa e o que aconteceu com jogadores que se manifestaram
Imagem de destaque
O que necropsias revelam sobre o risco de morte cardíaca entre fisiculturistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados