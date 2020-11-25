Galo, Raposa e Coelho lamentam morte de Maradona e o exaltam

Os times de Belo Horizonte, América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro, também renderam homenagens a “Don” Diego Armando Maradona, morto aos 60 anos nesta quarta-feira, 25 de novembro, após uma parada cardíaca, na Argentina. A notícia da partida do ídolo deixou o mundo da bola e até quem não o acompanha de luto e surpresa, pois o craque havia feito aniversário há exatos 32 dias. As lamentações vieram de jogadores e de várias personalidades. O trio mineiro postou em suas redes sociais mensagens pela passagem do ex-jogador. -O Atlético lamenta profundamente o falecimento do eterno craque Diego Maradona, marcado na memória dos torcedores argentinos e de todos os que amam o futebol. ¡Adiós, Pibe de Oro! Descanse em paz- era a mensagem do Galo, que colocou uma foto com Maradona segurando o uniforme alvinegro, ganho de Ronaldinho Gaúcho em 2014. O Cruzeiro também colocou sua homenagem, de forma mais direta. foi sucinto na publicação. -Gênios são eternos! Descanse em paz, Maradona. O América-MG também deixou o seu recado neste dia triste para o esporte mundial. -O América lamenta o falecimento de Diego Armando Maradona. Um dia triste para o futebol. Que a família e amigos superem esse momento difícil - escreveu o clube em seu perfil. Maradona passou mal e sofreu o mal súbito no fim da manhã desta quarta-feira, em Tigre, na região metropolitana de Buenos Aires. O serviço médico foi acionado, com várias ambulâncias indo à sua casa, onde se recuperava de uma cirurgia no cérebro. O ídolo não resistiu à parada cardiorrespiratória e sua morte foi confirmada pela imprensa argentina no começo da tarde.