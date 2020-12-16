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Galo Feminino vence clássico diante do América-MG e será mandante na final contra o Cruzeiro, dia 19

As Vingadoras encerraram a fase de classificação com a melhor campanha da competição e serão mandantes diante das Cabulosas...

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 18:02
Crédito: As Coelhinhas não seguraram as Vingadoras e foram derrotadas na última rodada da primeira fase do Estadual-(Mourão Panda/América-MG
O time feminino do Atlético-MG derrotou o América-MG pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro 2020. As Vingadoras derrotaram as Coelhinhas por 2 a 0 e garantiu a primeira colocação geral, o que lhe dará direito de ser mandante na final de sábado, 19 de dezembro contra o Cruzeiro. Lorena e Pissaia marcaram para o Galo Futebol Feminino no clássico contra a equipe americana. Com o triunfo, as Vingadoras chegaram aos 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates. O Coelho foi o terceiro, com apenas quatro pontos, mas garantiu vaga no Brasileiro A-2 de 2021.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A 2020 Empate da Raposa No outro duelo da rodada, o Cruzeiro recebeu o Ipatinga, na Toca da Raposa I e não saiu do 0 a 0 com a equipe do Vale do Aço. O jogo foi marcado por poucas oportunidades de gols para os dois lados. O time celeste ficou em segundo na primeira fase, somando dez pontos, com duas vitórias e quatro empates. A equipe do Vale do Aço conquistou três pontos em seis partidas. Decisão​A finalíssima do Campeonato Mineiro Feminino será disputada em jogo único no sábado, 19, entre Atlético-MG e Cruzeiro. O duelo será às 11h, mas o local ainda não está definido. O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Cultura.

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