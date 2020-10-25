Galo empata com o Sport e fica mais distante da liderança do Brasileiro

Crédito: Galo teve muitas dificuldades para penetrar na defesa do Sport (Pedro Souza / Agência Galo / Atlético

O Atlético-MG tropeçou mais uma vez em casa e não saiu do empate com o Sport-PE por 0 a 0, neste sábado, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro chegou aos 32 pontos em 17 partidas. O resultado pode queimar de vez a gordura alvinegra no Brasileiro ao final da rodada: a três pontos dos líderes Internacional e Flamengo, que se enfrentam neste domingo, a distância pode aumentar caso haja um vencedor no confronto.

Já Sport, que não vencia há cinco jogos, conseguiu um ponto e se manteve na 11ª posição, com 21 pontos. O time de Jair Ventura teve força defensiva e conseguiu sair do Mineirão sem perder. Nas últimas cinco partidas, o Atlético-MG marcou apenas cinco pontos em 15 disputados. Esse mal aproveitamento é a causa da queda do alvinegro na tabela de classificação do Brasileirão. “Ferrolho” do Sport​A equipe mineira teve muitas dificuldades com o sistema de jogo do Sport, que veio com a missão de evitar o estilo agressivo do Atlético. O Leão estava no Mineirão apenas para não perder. O técnico Jair Ventura colocou apenas Thiago Neves e Leandro Barcia como articuladores de ataque dos pernambucanos. Criação em baixa​O setor de criação do Galo não estava em boa noite. Nathan,Alan Franco, homens de meio de campo, não conseguiam articular boas jogadas. Eduardo Sasha não foi bem. Ele nem ajudou na armação do time, nem esteve presente na área. Apenas Keno e Savarino conseguiam criar algumas chances.

Estreia discreta de Zaracho​O meia Matías Zaracho foi acionado por Sampaoli, mesmo com pouco tempo de treinos e trabalho, mas a falta de ritmo, pois não jogava desde março, e o pouco entrosamento com os colegas de time pesaram no desempenho do jogador.

Perda de pontos que pode custar caro ​O Galo perdeu pontos contra equipes em que era considerado favorito, casos de Fortaleza, Bahia , Fluminense e Sport. Agora, para se recolocar na briga direta pela liderança, terá de se recuperar diante de dois rivais diretos: Palmeiras e Flamengo, no fim do primeiro turno e início do segundo.

Próximos jogos​O Atlético-MG encara o Palmeiras na segunda-feira, 2 de novembro, às 17h, no Allianz Parque. Já o Sport terá pela frente o Athletico-PR no dia 1º de novembro, às 16h, na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG 0 x 0 Sport-PE Data-Horário: 24 de outubro, às 21hEstádio-Local: Pituaçu- Salvador - (BA)Árbitro:Paulo Roberto Alves Junior(PR)Assistentes: Rafael Trombeta(PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos(PR)VAR:Heber Roberto Lopes(SC)Cartões amarelos: Jorge Sampaoli(ATL), Keno(ATL)Cartões vermelhos:-