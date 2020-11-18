Galo e Inter 'racham' jatinho para trazer de volta Arana e Galhardo

Atlético-MG e Internacional irão fazer um trabalho em conjunto para trazer em tempo hábil dois dos seus principais jogadores, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Thiago Galhardo, para que possam estar em campo nesta quarta-feira, 18 de novembro, em duelos pelo Brasileiro e Copa do Brasil. Os dois clubes vão dividir a conta de um voo fretado do Uruguai para o Brasil para que ambos possam estar em campo em importantes duelos nesta quarta-feira, 18 de novembro. A dupla inclusive terá o mesmo destino: Belo Horizonte. Arana vai jogar pelo Galo contra o Athletico-PR, em jogo adiado do Brasileiro, enquanto Galhardo tenta ajudar o Colorado a buscar uma vaga na semifinal da Copa do Brasil contra o América-MG.