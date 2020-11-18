Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Galo e Inter 'racham' jatinho para trazer de volta Arana e Galhardo

A dupla está com a Seleção Brasileira e ambos tem compromissos esta semana por seus clubes em jogos do Brasileiro e Copa do Brasil...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 21:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2020 às 21:35
Crédito: Guilherme Arana é esperado em BH para o duelo do Galo contra o Athletico-PR nesta quarta-feira, 18, no Mineirão-(Lucas Figueirendo/CBF
Atlético-MG e Internacional irão fazer um trabalho em conjunto para trazer em tempo hábil dois dos seus principais jogadores, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Thiago Galhardo, para que possam estar em campo nesta quarta-feira, 18 de novembro, em duelos pelo Brasileiro e Copa do Brasil. Os dois clubes vão dividir a conta de um voo fretado do Uruguai para o Brasil para que ambos possam estar em campo em importantes duelos nesta quarta-feira, 18 de novembro. A dupla inclusive terá o mesmo destino: Belo Horizonte. Arana vai jogar pelo Galo contra o Athletico-PR, em jogo adiado do Brasileiro, enquanto Galhardo tenta ajudar o Colorado a buscar uma vaga na semifinal da Copa do Brasil contra o América-MG.
Guilherme Arana e Thiago Galhardo foram convocados pelo técnico Tite para o clássico sul-americano, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Atlético e Inter fretaram um jato direto de Montevidéu até BH, pois a delegação da Seleção desembarcará em São Paulo, o que poderia inviabilizar o retorno da dupla. Os valores do voo não foram divulgados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão de frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba
Caminhão de frigorífico bate e destrói muro de casa em Ibatiba
Homens são condenados a 140 anos de prisão por assassinato brutal de família em Linhares
Imagem de destaque
A investigação da BBC que revela como Epstein manteve vítimas de abuso em apartamentos de Londres, depois que a polícia desistiu de investigá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados