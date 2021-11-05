Galiotte exalta trabalho de Abel Ferreira e mostra confiança em permanência: 'Será bom para todos'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Próximo do término de seu mandato no Palmeiras, o presidente Maurício Galiotte fez um balanço do trabalho de Abel Ferreira, com quem conquistou a Libertadores e Copa do Brasil na temporada passada. Em entrevista ao ‘Jogo Aberto’ da TV Bandeirantes, o mandatário alviverde mostrou confiança na permanência do técnico para o próximo ano.

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- Profissional muito identificado com o clube. Em termos de resultados, ele conseguiu a Libertadores, a Copa do Brasil, final do Paulista. Somos protagonistas. Estamos muito satisfeitos e acredito que ele esteja satisfeito com o Palmeiras. Ele é muito bem avaliado e a minha expectativa é que continue no ano que vem. Tem contrato até o final de 22. Minha gestão termina em dezembro, mas gostaria muito que o Abel continuasse. Será muito bom para todos - avaliou.

Após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, em outubro de 2020, o nome de Abel Ferreira foi o escolhido por Galiotte para assumir o comando técnico do clube. Em pouco mais de cinco meses de trabalho, a comissão portuguesa levou a equipe às conquistas de dois títulos. Com contrato até 2022, o treinador, no entanto, ainda não tem sua permanência confirmada para a próxima temporada.

Veja a tabela completa do BrasileirãoDesde novembro de 2020 no Verdão, Abel Ferreira comandou a equipe em 87 partidas e conquistou 47 vitórias, além de 17 empates e 23 derrotas - 60% de aproveitamento. Em termos de gols, o Palmeiras de Abel balançou as redes 153 vezes e teve sua defesa vazada em 87 oportunidades

Próxima da disputa de mais um título continental, Galiotte mostrou confiança para a partida e deixou claro ser uma "obsessão" chegar ao tricampeonato.

- É um jogo, mais uma vez, muito importante para a história do Palmeiras. Estamos pela segunda vez consecutiva na final e é uma expectativa muito grande. Sonho do palmeirense, é uma obsessão. E trabalhamos com essa meta - finalizou.

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