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futebol

Galiotte encerra presidência com quase cem títulos conquistados no Palmeiras

Presidente é um dos mais vitoriosos da história do clube...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 18:00

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 18:00

O mandato de Maurício Galiotte está oficialmente finalizado. O ex-presidente é um dos mais vitoriosos da história do Palmeiras e, durante os anos no comando, conquistou quase cem títulos, considerando todas as categorias de futebol do clube
Dedé faz exames no Botafogo, Abel fecha com o Fluminense, Palmeiras anuncia dupla de reforços… Veja o Dia do Mercado!
No total, foram 97 troféus desde 2017. Destes, 89 foram nas categorias de base do Alviverde, que receberam especial atenção desde os tempos de Paulo Nobre e conseguiram temporadas de destaque.
Veja a tabela completa do Mundial de ClubesNo profissional, a equipe levantou seis troféus, com dois Brasileirões, um Paulistão, duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Além disso, a equipe conquistou duas Copas Paulista no futebol feminino.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Maurício Galiotte assumiu o Palmeiras em 2017 e será sucedido por Leila Pereira.
Crédito: OmandatodeMaurícioGaliottenapresidênciadoPalmeirasseencerrou(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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