Galiotte encerra presidência com quase cem títulos conquistados no Palmeiras

O mandato de Maurício Galiotte está oficialmente finalizado. O ex-presidente é um dos mais vitoriosos da história do Palmeiras e, durante os anos no comando, conquistou quase cem títulos, considerando todas as categorias de futebol do clube

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No total, foram 97 troféus desde 2017. Destes, 89 foram nas categorias de base do Alviverde, que receberam especial atenção desde os tempos de Paulo Nobre e conseguiram temporadas de destaque.

Veja a tabela completa do Mundial de ClubesNo profissional, a equipe levantou seis troféus, com dois Brasileirões, um Paulistão, duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Além disso, a equipe conquistou duas Copas Paulista no futebol feminino.

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Maurício Galiotte assumiu o Palmeiras em 2017 e será sucedido por Leila Pereira.