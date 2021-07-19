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futebol

Galhardo quebra jejum de gols na temporada 2021

Atacante do Colorado não havia balançado a rede nas últimas 12 partidas antes do Juventude...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 23:22

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 23:22
Crédito: Fernando Alves/ECJuventude
A noite de domingo serviu para quebrar diversos jejuns do Inter na temporada. Além de acabar com a seca de vitórias no Beira-Rio, Thiago Galhardo também acabou com o seu jejum de gols na temporada.
Antes do Juventude, Galhardo vivia uma série de 12 partidas sem balançar a rede, algo que o atleta não estava acostumado em sua passagem pelo Colorado.
Na saída de campo, o camisa 17 não escondeu a alegria e revelou uma profecia antes da partida.
'Estava me cobrando muito por não fazer um gol de cabeça. Falei com a minha família hoje que iria reencontrar os gols'.

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