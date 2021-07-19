Galhardo quebra jejum de gols na temporada 2021

Crédito: Fernando Alves/ECJuventude

A noite de domingo serviu para quebrar diversos jejuns do Inter na temporada. Além de acabar com a seca de vitórias no Beira-Rio, Thiago Galhardo também acabou com o seu jejum de gols na temporada.

Antes do Juventude, Galhardo vivia uma série de 12 partidas sem balançar a rede, algo que o atleta não estava acostumado em sua passagem pelo Colorado.

Na saída de campo, o camisa 17 não escondeu a alegria e revelou uma profecia antes da partida.