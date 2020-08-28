Galhardo faz elogios ao trabalho de Coudet

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A cada dia que passa, o técnico Eduardo Coudet recebe mais elogios no Internacional. Se não bastasse a mudança de postura do time dentro de campo, o Colorado é o líder do Campeonato Brasileiro e ganhou a confiança da torcida.Dentro do elenco a moral do treinador também está em alta. O atacante Thiago Galhardo explicou um pouco da filosofia de jogo do argentino e a sua evolução em campo.

‘Ele (Coudet) conseguiu me convencer que, correndo cinco metros para frente, vamos deixar de correr 40 para trás. Sempre joguei em clubes reativos. Tenho corrido a mesma intensidade só que aproveitado de forma melhor, mais próximo do gol. A gente consegue gastar menos energia. São duas palavras que ele fala o tempo inteiro: sustentar e intensidade’, disse o jogador ao programa ‘Boleiragem’, antes de completar:

‘Muita gente fala do ataque, mas vale ressaltar que, em seis jogos de Libertadores e cinco do Brasileiro, tomamos só dois gols.