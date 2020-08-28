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futebol

Galhardo faz elogios ao trabalho de Coudet

Atacante tem sido um dos destaques da equipe e exaltou a filosofia de jogo do argentino...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 17:28

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 17:28
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A cada dia que passa, o técnico Eduardo Coudet recebe mais elogios no Internacional. Se não bastasse a mudança de postura do time dentro de campo, o Colorado é o líder do Campeonato Brasileiro e ganhou a confiança da torcida.Dentro do elenco a moral do treinador também está em alta. O atacante Thiago Galhardo explicou um pouco da filosofia de jogo do argentino e a sua evolução em campo.
‘Ele (Coudet) conseguiu me convencer que, correndo cinco metros para frente, vamos deixar de correr 40 para trás. Sempre joguei em clubes reativos. Tenho corrido a mesma intensidade só que aproveitado de forma melhor, mais próximo do gol. A gente consegue gastar menos energia. São duas palavras que ele fala o tempo inteiro: sustentar e intensidade’, disse o jogador ao programa ‘Boleiragem’, antes de completar:
‘Muita gente fala do ataque, mas vale ressaltar que, em seis jogos de Libertadores e cinco do Brasileiro, tomamos só dois gols.
No fim de semana o Internacional volta a campo e o compromisso é difícil. No estádio Nilton Santos, o Colorado encara o Botafogo, a partir das 17h (Horário de Brasília), no sábado.

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