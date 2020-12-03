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futebol

Galhardo após nova derrota do Inter: 'Sentimento de tristeza'

Colorado foi derrotado pelo Boca Juniors e viu a sua vida ficar complicada na Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 00:04

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 00:04

Crédito: AFP
O clima dentro do Internacional é de frustração. Diante do Boca Juniors, o Colorado não conseguiu sair da má fase que vive e conheceu mais uma derrota. Agora, o time de Abel Braga precisa buscar o resultado na La Bombonera para continuar vivo na Libertadores.Na saída de campo, Galhardo lamentou a falta de sorte e deixou claro o sentimento após outro revés dentro de casa.
‘A derrota. Um sentimento de tristeza. Criamos oportunidades. O Patrick falou que foi tocado. Tocado na área é pênalti. Bola na trave. Sentimento de tristeza. Precisamos dar a resposta imediata. Dói muito. Temos um jogo com o Atlético-MG. Guerreamos. Não sofremos tanto. Colocar para dentro do gol. Eu tive, Patrick, bola na trave. Precisamos sair desta fase ruim da melhor forma possível’, afirmou na saída de campo.
Na próxima semana, o Inter precisa vencer o Boca Juniors por dois gols de diferença. Se devolver o placar, a vaga será definida nos pênaltis.

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