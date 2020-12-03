Galhardo após nova derrota do Inter: 'Sentimento de tristeza'

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O clima dentro do Internacional é de frustração. Diante do Boca Juniors, o Colorado não conseguiu sair da má fase que vive e conheceu mais uma derrota. Agora, o time de Abel Braga precisa buscar o resultado na La Bombonera para continuar vivo na Libertadores.Na saída de campo, Galhardo lamentou a falta de sorte e deixou claro o sentimento após outro revés dentro de casa.

‘A derrota. Um sentimento de tristeza. Criamos oportunidades. O Patrick falou que foi tocado. Tocado na área é pênalti. Bola na trave. Sentimento de tristeza. Precisamos dar a resposta imediata. Dói muito. Temos um jogo com o Atlético-MG. Guerreamos. Não sofremos tanto. Colocar para dentro do gol. Eu tive, Patrick, bola na trave. Precisamos sair desta fase ruim da melhor forma possível’, afirmou na saída de campo.