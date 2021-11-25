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Galarza é liberado do time profissional, e deverá representar o Vasco na Copa São Paulo sub-20

Meio-campista marcou o gol mais recente do Cruz-Maltino e deverá ser reforço na equipe de juniores no importante torneio da categoria, que ocorrerá no início do ano que vem...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 15:24

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 15:24

Como um ciclo. O volante Matías Galarza foi liberado das atividades do time profissional do Vasco, está em breve recesso e vai se reapresentar à equipe sub-20 no início do mês que vem. Desta forma, ele não enfrenta o Londrina, neste domingo, pela rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada pelo canal "Atenção, vascaínos" e confirmada pelo LANCE!.O paraguaio retornará aos trabalhos, possivelmente, no dia 1º, junto dos demais atletas do Cruz-Maltino que vão iniciar a preparação para a Copa São Paulo da categoria, a ser disputada no próximo janeiro. O meio-campista de 19 anos fez o gol de empate contra o Remo, na última partida, mas o planejamento já havia sido definido na gestão de Fernando Diniz.
O meio-campista, realmente, vinha sendo pouco utilizado pelo ex-treinador - contra o Remo, o interino Fábio Cortez era o comandante. Somente na última partida de Diniz é que Galarza atuou, e por cerca de dez minutos.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Uma das revelações do início de ano do Vasco, Galarza pertencia ao time sub-20, chegou a ser titular e importante no time principal. Só que foi perdendo espaço ao longo da temporada com a não evolução do time.
Crédito: Galarzaperdeuespaçogradativamenteaolongodatemporada(RafaelRibeiro/Vasco

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