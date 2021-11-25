Galarza é liberado do time profissional, e deverá representar o Vasco na Copa São Paulo sub-20

Como um ciclo. O volante Matías Galarza foi liberado das atividades do time profissional do Vasco, está em breve recesso e vai se reapresentar à equipe sub-20 no início do mês que vem. Desta forma, ele não enfrenta o Londrina, neste domingo, pela rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada pelo canal "Atenção, vascaínos" e confirmada pelo LANCE!.O paraguaio retornará aos trabalhos, possivelmente, no dia 1º, junto dos demais atletas do Cruz-Maltino que vão iniciar a preparação para a Copa São Paulo da categoria, a ser disputada no próximo janeiro. O meio-campista de 19 anos fez o gol de empate contra o Remo, na última partida, mas o planejamento já havia sido definido na gestão de Fernando Diniz.