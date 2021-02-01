Gabriel volta a marcar pelo Corinthians e se destaca nas estatísticas do elenco

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O volante Gabriel, do Corinthians, é o jogador do atual elenco que mais desarma (média de 2,5), mais faz interceptações (média de 1,8) e mais acerta passes por jogo (86%) no Brasileirão, segundo dados do SofaScore. Na competição nacional, ele ainda tem duas assistências para gol.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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No último jogo do Timão diante do Bahia, o jogador também marcou o seu 5º gol pelo clube em 187 jogos, o primeiro de desde abril de 2018, ou seja, depois de dois anos ele voltou a balançar a rede. No dia 4 de fevereiro, ele comemorará quatro anos de seu primeiro jogo pelo Alvinegro de Parque São Jorge, em 2017, quando a equipe venceu o São Bento por 1 a 0 pelo Paulistão.

Nesta temporada 2020, o camisa 5 realizou 39 jogos e anotou um gol. Além disso, quando Gabriel joga, o Corinthians não perde em mais de 70% dos jogos, de acordo com dados do site O Gol, especializado em dados de futebol.