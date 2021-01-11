Gabriel Veron tem nova lesão e não encara o River Plate; confira boletim médico do Palmeiras

Crédito: Gabriel Veron não atuou em Buenos Aires e agora desfalca o Palmeiras em São Paulo (Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira sofreu uma importante baixa para o decisivo duelo diante do River Plate desta terça-feira (12), em jogo válido pela volta das semifinais da Copa Libertadores 2020. Gabriel Veron sofreu uma lesão muscular de grau II na coxa esquerda na vitória do Palmeiras sobre o Sport, no último sábado (09), e está fora da partida de amanhã.

Veron, que se recuperava de uma outra lesão muscular, já havia sido preservado no duelo de ida, em Buenos Aires, na semana passada e, após dar uma importante assistência para o gol de Willian, no final de semana, sentiu mais uma vez um problema muscular. Com isso, o atacante ficará de fora do confronto contra o River e, possivelmente, contra o Grêmio, no dia 15.Patrick de Paula, que só entrou no segundo tempo da partida diante do Leão, sentiu um desconforto na coxa esquerda e já iniciou tratamento na Academia de Futebol. O camisa 5 já estava fora do duelo diante do River Plate, por ter tomado o terceiro amarelo em Avellaneda.

O meia Raphael Veiga foi outro jogador que saiu do confronto diante do Sport reclamando de dores, mas não foi constatada nenhuma lesão muscular no camisa 23, que treina sem restrições nesta segunda-feira (11) e, caso não sinta mais incômodos, estará liberado para o próximo jogo.

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