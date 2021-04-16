Gabriel Veron e Lucas Lima seguem tratamento de lesões e Palmeiras treina na manhã do Choque-Rei

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (16), na Academia de Futebol, dando continuidade à preparação para o Choque-Rei, valido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A comissão técnica comandou um treino posicional somado ao aperfeiçoamento de jogadas específicas.>> Jornal espanhol elege as melhores torcidas do mundo! Confira o top 40

Além de aprimorar fundamentos gerais, os jogadores trabalharam bastante situações de marcação, balanço e bolas aéreas defensivas e ofensivas. O treino teve a duração total de uma hora.O ponta Gabriel Veron, que teve uma lesão na coxa esquerda identificada após a partida de volta contra o Defensa y Justicia-ARG, deu sequência ao seu tratamento, assim como Lucas Lima, contundido na coxa direita. Todos os titulares da última partida contra o time argentino realizaram um trabalho regenerativo com o Núcleo de Saúde e Performance.