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Gabriel Veron e Lucas Lima seguem tratamento de lesões e Palmeiras treina na manhã do Choque-Rei

Comandados por Abel, os jogadores realizaram um treino posicional e aprimoraram fundamentos técnicos
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Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 16:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (16), na Academia de Futebol, dando continuidade à preparação para o Choque-Rei, valido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A comissão técnica comandou um treino posicional somado ao aperfeiçoamento de jogadas específicas.>> Jornal espanhol elege as melhores torcidas do mundo! Confira o top 40
Além de aprimorar fundamentos gerais, os jogadores trabalharam bastante situações de marcação, balanço e bolas aéreas defensivas e ofensivas. O treino teve a duração total de uma hora.O ponta Gabriel Veron, que teve uma lesão na coxa esquerda identificada após a partida de volta contra o Defensa y Justicia-ARG, deu sequência ao seu tratamento, assim como Lucas Lima, contundido na coxa direita. Todos os titulares da última partida contra o time argentino realizaram um trabalho regenerativo com o Núcleo de Saúde e Performance.
Ainda invicto, o Verdão busca sua terceira vitória na competição contra o São Paulo, no Allianz Parque, às 22h de hoje (16).

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