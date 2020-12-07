futebol

Gabriel Veron, do Palmeiras, é eleito o jogador da semana na Libertadores

Com dois gols e uma assistência diante do Delfín, no Allianz Parque, o 'Raio' foi eleito pela Conmebol o melhor jogador da volta das oitavas
LanceNet

07 dez 2020 às 17:50

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 17:50

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Provável titular do Palmeiras nesta terça-feira (8), quando o Verdão abre as quartas de final da Libertadores 2020, diante do Libertad-PAR, no Defensores Del Chaco, Gabriel Veron chegará com a confiança 'lá em cima' para mais um grande desafio com a camisa alviverde.
Com três gols nesta atual Libertadores, o camisa 27 ganhou a eleição feita pela Conmebol e garantiu o prêmio de melhor jogador da rodada de volta das oitavas de final da maior competição de futebol do continente. A apresentação diante do Delfín-EQU no Allianz Parque, foi talvez seu maior jogo na curta trajetória como profissional, quando, merecidamente, o ‘Raio’ levou o prêmio de ‘Man of the Match’ para casa após marcar dois golaços (um de cobertura e outro de voleio) e ainda servir Willian com uma assistência.
Com apenas 18 anos, Veron, além de ter um início de carreira mais goleador do que Gabriel Jesus, também bateu um recorde que era do seu xará, ao se tornar o palmeirense mais jovem a balançar as redes na competição continental.
>> CONFIRA O CHAVEAMENTO DA LIBERTADORESNo empate em 0 a 0 diante do Guaraní-PAR, no Defensores Del Chaco, ainda pela fase de grupos, Gabriel Veron foi titular do ataque palmeirense, mas acabou substituído por Luxemburgo na segunda etapa.
Com oito gols e quatro assistências, o melhor jogador da última Copa do Mundo Sub-17 também é o atleta das categorias de base que mais participa de gols pela equipe profissional do Verdão nesta temporada.

