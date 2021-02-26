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Gabriel Vareta, zagueiro do Palmeiras, cita ‘sensação indescritível’ ao ser convocado à Seleção Sub-17

O jovem foi chamado pela segunda vez para representar o Brasil nesta categoria, em treinamentos visando o Sul-Americano 2021
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LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 08:25

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 08:25

Crédito: Reprodução/Instagram
Na última terça-feira (23), o Palmeiras teve três de seus atletas das categorias de base convocados para a Seleção Brasileira Sub-17: o zagueiro Gabriel Vareta, o meio campista Luiz Freitas e o atacante Giovani Henrique.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras negocia com atacante do River, Botafogo responde São Paulo sobre proposta por Kanu… O Dia do Mercado
Com atletas 2004 e 2005 na lista do treinador PV, Vareta é um dos três únicos jogadores da geração 2005 convocados, juntamente com Arthur e Matheus Gonçalves. Apesar da pouca idade, o zagueiro palmeirense foi titular em boa parte da conquista do Campeonato Paulista Sub-20, na temporada passada. Em novembro de 2020, ele havia sido convocado pela primeira vez à Seleção sub-17.
Em conversa exclusiva com o LANCE!/NOSSO PALESTRA, Gabriel Vareta disse estar feliz pela oportunidade de novamente defender as cores da seleção brasileira, ressaltando que a reação é de como se fosse a primeira vez.– A sensação sempre será a mesma que foi na primeira vez. É indescritível. Fico muito feliz pela convocação e sei que serão dias importantes para o meu crescimento profissional e entrosamento com os companheiros de seleção.
Na conversa, ainda enfatizou a importância do Palmeiras para a convocação. Segundo o zagueiro, o clube é o local no qual ele mais aprende e procura evoluir, conseguindo resultados através do bom trabalho.– O Palmeiras é o mais importante de tudo isso, pois é onde aprendo mais e procuro evoluir. Só tenho a agradecer aos meus companheiros e a comissão técnica. Sei que fazendo um bom trabalho no clube, eu e meus companheiros sempre seremos lembrados para defender a seleção.
Gabriel e o restante dos convocados irão se apresentar dia 08 de março, na Granja Comary, em Teresópolis. O período de treinamentos será encerrado dia 18 e visa a preparação para o Sul-Americano da categoria, com data prevista para 31 de março, no Equador.

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