Gabriel Vareta ressalta importância da decisão: ‘A responsabilidade é enorme’

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Em busca do tetracampeonato, neste sábado (26), o Palmeiras enfrenta o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista Sub-20, as 15h, no Parque São Jorge. Atleta mais jovem do elenco, o zagueiro Gabriel Vareta comentou com exclusividade ao Nosso Palestra como está sendo a preparação para a final.

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– A preparação está sendo muito boa e bem puxada. É preciso trabalhar com intensidade. Estamos muito focados, sabemos da importância do jogo.

>> Confira quais são as semifinais da Libertadores e simule resultadosAos 15 anos, Vareta ainda tem idade para atuar no sub-15, porém, devido a pandemia e a maratona de partidas, passou a jogar com o sub-20 ao longo da temporada. Titular durante todo o Campeonato Paulista, o jovem ainda rechaçou sobre a atenção e responsabilidade que o dérbi exige.

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– A responsabilidade é enorme. O título será decidido em 90 minutos, então teremos que ficar 100% concentrados antes e durante o jogo. Nosso grupo é forte, está bem treinado e cada um sabe o que fazer. É colocar em prática tudo que já foi treinado e ter paciência na hora de definir a jogada.