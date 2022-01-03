Gabriel Tigrão, do Botafogo, explica apelido: 'Toda vez que minha vó sonhava comigo dava tigre no bicho'

O Botafogo estreou com goleada sobre a Aparecidense na Copinha e, de praxe, ainda ganhou um concorrente à melhor entrevista de 2022 - mesmo estando no terceiro dia do ano. No intervalo da partida da Copinha, no Joaquinzão, Gabriel Tigrão explicou a origem do apelido.+ Botafogo constitui registro do CNPJ da SAF e conclui fase legal para chegada de novo investidor

– É um apelido que vem desde quando eu era pequeno. A história é grande (risos). Toda vez que minha vó sonhava comigo dava tigre no jogo do bicho, ela começou a me chamar assim e ficou. Adotei e gostei. Fico feliz de ter ajudado a equipe com dois gols - afirmou, em entrevista ao "SporTV".

Gabriel Tigrão foi um dos destaques do Botafogo na estreia da Copinha. Com dois gols, ele já desponta como o artilheiro do Alvinegro na competição. O camisa 9 balançou as redes em duas jogadas de oportunismo dentro da área.

A equipe comandada por Ricardo Resende volta aos gramados pela Copinha na próxima quinta-feira para enfrentar o Petrolina-PE, às 15h15, também no Joaquinzão. O Alvinegro finalizou a 1ª rodada como o líder do Grupo 14.