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futebol

Gabriel Teixeira volta a treinar com bola junto ao elenco do Fluminense

Jovem sofreu lesão muscular na coxa esquerda na partida contra o Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último dia 6 de outubro...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 18:45

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 18:45

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O meia-atacante Gabriel Teixeira voltou a treinar com bola junto ao elenco do Fluminense na atividade realizada da manhã desta segunda-feira, a última antes da viagem para Porto Alegre. O jogador foi liberado pelo departamento médico e pela preparação física após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida na partida contra o Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último dia 6 de outubro.
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​Biel já vinha realizando trabalhos específicos no campo e fazia a transição desde a semana do dia 17 de outubro, quando o Flu enfrentou o Athletico-PR fora de casa. O jovem da base soma 43 jogos, com cinco gols marcados e uma assistência.
- Muito feliz de estar de volta aos treinos. Trabalhei muito na academia para fortalecer a musculatura. Espero voltar bem nessa reta final de campeonato. Vou dar meu máximo para ajudar a equipe a se classificar para a Libertadores. Pessoal fez um trabalho muito bom. Eles fizeram de tudo para que eu voltasse 100% e conseguimos isso - disse, ao site oficial.
Em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a entrar em campo nesta terça-feira, às 21h30, contra o Grêmio. Restam oito partidas até o fim da competição.

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