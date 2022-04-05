Gabriel Teixeira é anunciado como novo reforço do Grêmio

De olho na Série B, o Grêmio começa a fortalecer o seu elenco e anunciou nesta terça-feira a chegada do atacante Gabriel Teixeira.
Aos 21 anos, o jogador desembarca no Rio Grande do Sul com a indicação de Roger Machado, que comandou o atleta na época de Fluminense.
Contrato
Gabriel Teixeira foi contratado pelo Grêmio por empréstimo e o acordo é válido até dezembro.
Concorrência
No Tricolor, Gabriel Teixeira vai lutar por uma vaga no time titular com Campaz, Ferreira, Janderson e Elias.