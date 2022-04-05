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Gabriel Teixeira, do Fluminense, é apresentado como reforço do Grêmio para a temporada

Atacante foi emprestado por uma temporada e irá disputar a Série B do Brasileiro com o Grêmio; Gabriel Teixeira ficou marcado por gols perdidos no Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 14:41

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 14:41

Uma semana após ter a saída do Fluminense encaminhada, Gabriel Teixeira foi apresentado como o novo reforço do Grêmio nesta terça-feira. O jogador, que subiu para o profissional em 2021, foi emprestado por uma temporada ao clube gaúcho, que enxerga o Moleque de Xerém como possível opção de compra ao final do contrato. No Tricolor, ele completou 47 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Formado na base do Flu, Gabriel Teixeira foi um dos destaques de Xerém de sua geração. Sob o comando de Roger Machado, atual técnico do Grêmio, em 2021, o atacante passou a atuar no profissional e deixou uma boa primeira impressão. Contudo, uma lesão na coxa atrapalhou a sequência do jovem.
Com a chegada de reforços para 2022, acabou perdendo espaço no elenco e se tornou terceira opção para a ponta esquerda. Em sua última atuação pelo Fluminense, na eliminação da Libertadores deste ano, ele perdeu uma chance de gol e chegou a ser agredido por torcedores no retorno ao Brasil. Nas quartas de final contra o Barcelona-EQU, pela última edição do torneio, o jogador também perdeu um gol que poderia ser decisivo para o grupo. Durante a janela de fim de ano, o clube acertou a venda do jogador para o Al Wasl, comandando pelo ex-técnico do Flu, Odair Hellmann. Porém, Gabriel foi reprovado nos exames realizados no Centro Médico da FIFA em Dubai, o que o desabilitou para atuar nos Emirados Árabes. Agora, o atacante irá reforçar o ataque gremista para disputar a Série B do Brasileiro.
Crédito: GabrielTeixeirafoiapresentadonoGrêmionestaterça-feira(Divulgação/Grêmio

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