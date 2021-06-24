Gabriel Teixeira comenta derrota e admite falha no gol do Atlético-GO: ‘A gente tentou propor o nosso jogo’

Crédito: LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Nesta quarta-feira, o Fluminense perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0. Após a primeira derrota no Campeonato Brasileiro do Tricolor, Gabriel Teixeira comentou as falhas do time e admitiu erro no gol do adversário. O jogador também ressaltou a vontade da equipe apesar do resultado.

+ Veja a tabela do Brasileiro e simule os resultados dos jogos- Acho que no primeiro tempo a gente fez uma partida sólida, consistente. Tivemos algumas chances, não fizemos. No segundo tempo, a gente tentou propor o nosso jogo, não deu certo. Houve uma infelicidade minha em que eu não disputei, acabou sobrando para o lateral, e saiu o gol deles. Mas tentamos até o final, procuramos o resultado, agora é continuar trabalhando - afirmou.

O atacante aproveitou para comentar os pontos positivos da equipe e disse que a meta é prosseguir com o trabalho.

- Acho que de bom a nossa vontade, nunca deixamos de tentar algo a mais. Sempre estivemos tentando até o final, tentamos fazer o gol, mas é continuar trabalhando.