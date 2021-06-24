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Gabriel Teixeira comenta derrota e admite falha no gol do Atlético-GO: ‘A gente tentou propor o nosso jogo’

Atacante destaca pontos positivos e negativos do time, mas não desanima e fala em continuar o trabalho...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 22:12

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 22:12

Crédito: LUCAS MERÇON/FLUMINENSE
Nesta quarta-feira, o Fluminense perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0. Após a primeira derrota no Campeonato Brasileiro do Tricolor, Gabriel Teixeira comentou as falhas do time e admitiu erro no gol do adversário. O jogador também ressaltou a vontade da equipe apesar do resultado.
+ Veja a tabela do Brasileiro e simule os resultados dos jogos- Acho que no primeiro tempo a gente fez uma partida sólida, consistente. Tivemos algumas chances, não fizemos. No segundo tempo, a gente tentou propor o nosso jogo, não deu certo. Houve uma infelicidade minha em que eu não disputei, acabou sobrando para o lateral, e saiu o gol deles. Mas tentamos até o final, procuramos o resultado, agora é continuar trabalhando - afirmou.
O atacante aproveitou para comentar os pontos positivos da equipe e disse que a meta é prosseguir com o trabalho.
- Acho que de bom a nossa vontade, nunca deixamos de tentar algo a mais. Sempre estivemos tentando até o final, tentamos fazer o gol, mas é continuar trabalhando.
Na sétima rodada, o Fluminense enfrenta o Corinthians no próximo domingo, às 16h, em São Januário. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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