Gabriel Teixeira avalia mudanças da base para o profissional e exalta parceria com Fred no Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Uma das revelações do Fluminense nesta temporada, o jovem Gabriel Teixeira ainda é de poucas palavras e tímido para as câmeras, mas dentro de campo vem mostrando personalidade. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o garoto falou sobre a mudança na vida com a chegada ao profissional, as principais diferenças para as categorias de base e fez um balanço sobre os primeiros meses com o elenco.

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- Desde que estreei no profissional minha vida mudou bastante. Antigamente saía na rua como uma pessoa normal, hoje já sou parado. Fico feliz que as pessoas estão me reconhecendo. Na base é um jogo sem tanta importância, no profissional é mais delicado. Trabalhei bastante psicologicamente e hoje pude me firmar e ajudar a equipe é gratificante - avaliou.

- É bem diferente (o profissional), o clima é muito bom, estou feliz demais. A resenha daqui, é outro ambiente, espero sempre estar crescendo ao lado deles e pegando os bons exemplos. Dentro de campo me vejo um jogador leve, lúcido e estou muito feliz pelo momento - completou.

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Biel tem 23 jogos na temporada, sendo 10 como titular. Décimo segundo jogador na maior parte do tempo, ele conquistou a confiança do técnico Roger Machado e a titularidade. Nas últimas partidas, vem contribuindo e deu até uma assistência para Fred na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na estreia da Copa do Brasil. O jovem tem dois gols até aqui. Sobre a parceria com Fred, o jovem elogiou o centroavante, que vem contribuindo para a integração dos garotos com os mais velhos. O passe para o camisa 9 foi a primeira assistência de Gabriel Teixeira no profissional.

- Conviver com o Fred é muito bom. Ele é muito atencioso, resenha. Isso facilita dentro de campo, jogar uma Libertadores tem sido uma experiência boa e nova. Espero dar continuidade e ajudar a equipe. Acho que os dois (Fred e Abel Hernández) transmitem confiança e não tem muita diferença. Claro que têm características distintas, mas não há preferência. Os dois estão bem - afirmou.

Neste domingo, o Fluminense volta a entrar em campo. O adversário será o Cuiabá, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, às 11h. Para preservar o gramado do Maracanã, a partida foi transferida para São Januário.

- Esperamos fazer um grande jogo e sair com a vitória. O time está em uma crescente muito boa. Diferença de horário não tem, pois na base é sempre assim, mas temos que ir para cima e sair com os três pontos. Jogar em São Januário é diferente, mas sendo no Rio está bom já - finalizou.