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futebol

Gabriel sofre lesão na coxa esquerda e vira dúvida no Corinthians

Volante sentiu o problema durante o clássico na última quarta-feira e já iniciou o tratamento. O camisa 5 do Timão será reavaliado se terá condições de pegar o Vasco...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 19:13

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 19:13

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians pode ter um problema para encarar o Vasco, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão-2020. Isso porque Gabriel sofreu uma pequena lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sentida durante o clássico contra o Santos, na última quarta-feira, na Vila e acabou virando dúvida para as próximas partidas da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> 33 jogadores em 23 jogos: veja quem já atuou pelo Timão na Era Mancini
Na derrota por 1 a 0 para o rival, o volante chegou a receber atendimento médico no primeiro tempo da partida em um lance no campo de defesa corintiano e alguns companheiros indicaram que ele precisaria ser substituído, mas o camisa 5 permaneceu na partida e defendeu a equipe até o apito final.
Nesta quinta-feira, foi constatada uma pequena lesão em seu músculo posterior da coxa esquerda. Segundo o clube, ele já iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia e o tempo de afastamento será de acordo com a evolução do atleta nos próximos três dias, ou seja, sua presença no duelo com o Vasco não está garantido e pode ser ausência também contra o Internacional.
Se Gabriel realmente não tiver condições de jogo no próximo domingo, quem deve entrar é Xavier, que já o substituiu contra o Flamengo, quando o titular estava suspenso. Camacho, Roni e Ramiro também podem aparecer na função. A definição deve ocorrer até sábado, último treino antes de receber o Vasco.
Quem retorna ao time titular, em contrapartida, é Fagner, que cumpriu suspensão contra o Santos e volta para a lateral direita. Sem ter jogadores advertidos no clássico, Vagner Mancini não terá desfalques por conta de cartões e deve poder escalar Cazares desde o início da partida.

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