Gabriel sofre lesão na coxa esquerda e vira dúvida no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians pode ter um problema para encarar o Vasco, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão-2020. Isso porque Gabriel sofreu uma pequena lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sentida durante o clássico contra o Santos, na última quarta-feira, na Vila e acabou virando dúvida para as próximas partidas da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Na derrota por 1 a 0 para o rival, o volante chegou a receber atendimento médico no primeiro tempo da partida em um lance no campo de defesa corintiano e alguns companheiros indicaram que ele precisaria ser substituído, mas o camisa 5 permaneceu na partida e defendeu a equipe até o apito final.

Nesta quinta-feira, foi constatada uma pequena lesão em seu músculo posterior da coxa esquerda. Segundo o clube, ele já iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia e o tempo de afastamento será de acordo com a evolução do atleta nos próximos três dias, ou seja, sua presença no duelo com o Vasco não está garantido e pode ser ausência também contra o Internacional.

Se Gabriel realmente não tiver condições de jogo no próximo domingo, quem deve entrar é Xavier, que já o substituiu contra o Flamengo, quando o titular estava suspenso. Camacho, Roni e Ramiro também podem aparecer na função. A definição deve ocorrer até sábado, último treino antes de receber o Vasco.