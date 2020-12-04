Gabriel Silva celebra assistência contra Delfín e boa fase no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O ano de 2020 está marcado no Palmeiras pelo uso de jogadores revelados nas categorias de base do clube. As Crias da Academia participaram diretamente de 42% dos gols do Verdão na temporada, incluindo todos os cinco da goleada sobre o Delfín na última quarta-feira (02), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

O atacante Gabriel Silva, de 18 anos, teve sua primeira participação em gol como jogador profissional do Palmeiras, ao dar a assistência para o gol de Danilo, que fechou a goleada e carimbou a classificação Alviverde às quartas de final da competição.

- A sensação de participar do primeiro gol como profissional foi inexplicável, muito marcante pra mim. Embora não tenha feito diretamente pra dar um presente aos nossos torcedores, consegui ajudar com o passe e isso me deixa tão feliz quanto se fosse um gol. O que importa é o nosso coletivo - disse Gabriel Silva sobre sua primeira assistência como profissional.

> Confira aqui a classificação do Campeonato BrasileiroO jovem atacante também comentou a boa fase e a atuação coletiva da equipe contra o Delfín:

- A importância de uma vitória como essa é a confiança que nós ganhamos pra sequência, pois foi uma partida onde o time se comportou muito bem. Nessa hora cresce muito o espírito de equipe que temos aqui, mostra que estamos no caminho certo e cada um está dando o máximo de si.

Gabriel Silva ainda projeta seu futuro no Palmeiras de forma entusiasmada, porém consciente dos desafios:

- Estrear no Allianz pela Libertadores é a realização de mais um sonho, ainda mais ao saber que é só o começo de uma trajetória, onde farei de tudo para que seja longa. Coisas assim me fazem saber que sonhos e metas são feitos para serem realizados, e estou muito feliz por poder viver tudo isso.