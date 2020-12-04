Gabriel Silva celebra assistência contra Delfín e boa fase no Palmeiras

O ano de 2020 está marcado no Palmeiras pelo uso de jogadores revelados nas categorias de base do clube. As Crias da Academia participaram diretamente de 42% dos gols do Verdão na temporada, incluindo todos os cinco da goleada sobre o Delfín na última quarta-feira (02), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.
O atacante Gabriel Silva, de 18 anos, teve sua primeira participação em gol como jogador profissional do Palmeiras, ao dar a assistência para o gol de Danilo, que fechou a goleada e carimbou a classificação Alviverde às quartas de final da competição.
- A sensação de participar do primeiro gol como profissional foi inexplicável, muito marcante pra mim. Embora não tenha feito diretamente pra dar um presente aos nossos torcedores, consegui ajudar com o passe e isso me deixa tão feliz quanto se fosse um gol. O que importa é o nosso coletivo - disse Gabriel Silva sobre sua primeira assistência como profissional.
> Confira aqui a classificação do Campeonato BrasileiroO jovem atacante também comentou a boa fase e a atuação coletiva da equipe contra o Delfín:
- A importância de uma vitória como essa é a confiança que nós ganhamos pra sequência, pois foi uma partida onde o time se comportou muito bem. Nessa hora cresce muito o espírito de equipe que temos aqui, mostra que estamos no caminho certo e cada um está dando o máximo de si.
Gabriel Silva ainda projeta seu futuro no Palmeiras de forma entusiasmada, porém consciente dos desafios:
- Estrear no Allianz pela Libertadores é a realização de mais um sonho, ainda mais ao saber que é só o começo de uma trajetória, onde farei de tudo para que seja longa. Coisas assim me fazem saber que sonhos e metas são feitos para serem realizados, e estou muito feliz por poder viver tudo isso.
Gabriel Silva marcou 40 gols em 46 jogos pelas categorias de base do Palmeiras em 2019. No início de 2020, foi promovido ao time Sub-20, mas já passou a integrar o elenco profissional antes da volta do futebol pós-paralisação. Em julho, renovou seu contrato até o meio de 2025.