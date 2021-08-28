Gabriel recebe homenagem de torcedores do Corinthians antes de enfrentar o Grêmio

Crédito: Reprodução/Instagram

O Corinthians enfrenta o Grêmio, na noite deste sábado, em Porto Alegre. Algumas horas antes da partida, Gabriel acabou sendo homenageado por um grupo de torcedores corintianos no Rio Grande do Sul. O jogador usou os stories de seu Instagram para compartilhar a foto da placa que recebeu da Fiel.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A homenagem foi dada pelo Movimento Sul Corinthiano, que reúne organizadas do Timão com sedes em Caxias do Sul, Porto Alegre e Pelotas.

- O MSC - Movimento Sul Corinthiano concede ao jogador Gabriel Girotto a homenagem "Coringão Louco" por seu empenho e dedicação, honrando o manto alvinegro com respeito e, sobretudo, por levar a identidade corintiana a campo e o espírito de luta que nos representa - diz o texto da placa.

- Feliz pelo reconhecimento!!! TMJ (tamo junto) e vai Corinthians! - agradeceu o camisa 5 do Alvinegro.