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futebol

Gabriel recebe homenagem de torcedores do Corinthians antes de enfrentar o Grêmio

Em Porto Alegre, volante do Timão recebeu uma placa do "Movimento Sul Corinthiano", que reúne organizadas do clube no Rio Grande do Sul....

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 19:45

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 19:45
Crédito: Reprodução/Instagram
O Corinthians enfrenta o Grêmio, na noite deste sábado, em Porto Alegre. Algumas horas antes da partida, Gabriel acabou sendo homenageado por um grupo de torcedores corintianos no Rio Grande do Sul. O jogador usou os stories de seu Instagram para compartilhar a foto da placa que recebeu da Fiel.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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A homenagem foi dada pelo Movimento Sul Corinthiano, que reúne organizadas do Timão com sedes em Caxias do Sul, Porto Alegre e Pelotas.
- O MSC - Movimento Sul Corinthiano concede ao jogador Gabriel Girotto a homenagem "Coringão Louco" por seu empenho e dedicação, honrando o manto alvinegro com respeito e, sobretudo, por levar a identidade corintiana a campo e o espírito de luta que nos representa - diz o texto da placa.
- Feliz pelo reconhecimento!!! TMJ (tamo junto) e vai Corinthians! - agradeceu o camisa 5 do Alvinegro.
Desde 2017 no Corinthians, Gabriel conquisto quatro títulos pelo clube: 3 Paulistas (2017,2018 e 2019) e 1 Brasileiro (2017). Até aqui são 221 jogos com a camisa corintiana e sete gols marcados. Atualmente ele é titular absoluto do time de Sylvinho, que enfrenta o Grêmio na noite deste sábado, fora de casa.

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