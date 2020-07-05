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futebol

Gabriel quer o Coritiba entre os principais times da temporada

Atacante vê o time com um ritmo forte nos treinamentos e projeta um ano positivo...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 18:35

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 18:35

Crédito: Divulgação/Coritiba
Com a volta dos treinos presenciais, o elenco do Coritiba não vê a hora de retomar as competições, principalmente o estadual, torneio onde o Coxa fez a melhor campanha da fase inicial e fechou a sua participação com goleada no Athletico.

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