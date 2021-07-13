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Gabriel Pirani fala sobre o ser o camisa 10 do Santos: "Estou preparado"

Meia, de apenas 19 anos, vai ser o camisa 10 do Peixe na Copa Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 17:55

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:55

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos terá um novo camisa 10 na disputa da Conmebol Sul-Americana. Menino da Vila e com apenas 19 anos, Gabriel Pirani vestirá o Manto Sagrado que já foi do Rei Pelé no duelo contra o Independiente, nesta quinta-feira (15), às 19h15, na Vila Belmiro, pelo duelo de ida das oitavas de final do torneio continental.- Sem dúvida é uma responsabilidade muito grande. Fiquei feliz demais e me sinto honrado. Fui até pego de surpresa com essa mudança, mas isso mostra que meu trabalho está sendo bem feito. Espero honrar demais essa camisa, mesmo que seja só na Sul-Americana. Estou preparado para essa responsabilidade e espero estar a altura dessa camisa, que é muito sagrada no Santos e no futebol mundial - afirmou o meia.
Promovido ao time profissional do Peixe no fim da última temporada, Pirani conquistou rapidamente seu espaço entre os titulares e tornou-se o jogador que mais atuou pela equipe em 2021, com 31 jogos disputados até o momento, sendo 21 seguidos. O jovem comemorou a boa sequência e a confiança do técnico Fernando Diniz.- O professor conversa diariamente comigo antes e depois dos treinos. Ele me cobra bastante e eu me cobro bastante para estar sempre jogando. Me passa muita confiança para fazer apenas meu trabalho dentro de campo, então eu fico muito tranquilo. Estou tendo essa sequência longa e sei que ela está sendo muito importante para a minha evolução como jogador profissional - ressaltou.

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