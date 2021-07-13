Gabriel Pirani fala sobre o ser o camisa 10 do Santos: "Estou preparado"

O Santos terá um novo camisa 10 na disputa da Conmebol Sul-Americana. Menino da Vila e com apenas 19 anos, Gabriel Pirani vestirá o Manto Sagrado que já foi do Rei Pelé no duelo contra o Independiente, nesta quinta-feira (15), às 19h15, na Vila Belmiro, pelo duelo de ida das oitavas de final do torneio continental.- Sem dúvida é uma responsabilidade muito grande. Fiquei feliz demais e me sinto honrado. Fui até pego de surpresa com essa mudança, mas isso mostra que meu trabalho está sendo bem feito. Espero honrar demais essa camisa, mesmo que seja só na Sul-Americana. Estou preparado para essa responsabilidade e espero estar a altura dessa camisa, que é muito sagrada no Santos e no futebol mundial - afirmou o meia.