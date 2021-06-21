  • Gabriel Pereira se recupera de lesão; Luan e Léo Natel seguem no DM do Corinthians
futebol

Gabriel Pereira se recupera de lesão; Luan e Léo Natel seguem no DM do Corinthians

Meia estava afastado há dez dias, por conta de uma lesão muscular; já dupla de atacantes segue como dúvida para o Timão contra o Sport...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 18:26

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 18:26

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Recuperado de uma lesão muscular no adutor da coxa direita, o meia Gabriel Pereira treinou com o elenco do Corinthians nesta segunda-feira (21). Já os atacantes Luan e Léo Natel, que ficaram foram do empate sem gols contra o Bahia, no último domingo (20), em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, seguem entregues ao Departamento Médico.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Luan sofreu uma tendinite no adutor da coxa esquerda na véspera do duelo contra o Tricolor Baiano. Já Natel, luxou o ombro esquerdo durante a derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, na última quinta-feira (17).
A dupla ainda é duvida para o próximo compromisso corintiano, nesta quinta-feira (24), às 19h, contra o Sport, em Itaquera, pela sexta partida do Brasileirão.
Por sua vez, Pereira voltará a ficar disponível para o técnico Sylvinho após desfalcar o Timão nos últimos 10 dias e perder as partidas contra Palmeiras, Bragantino e Bahia.

