Gabriel Pereira fala sobre temporada no Corinthians e projeta 2022: 'Sigo me empenhando e evoluindo'

Destaque do Corinthians nesta temporada, o meia Gabriel Pereira utilizou as suas redes sociais para fazer um balanço de 2021 com a camisa corintiana. Os primeiro jogos do meia pelo Timão no fim do ano passado, tendo entrado no decorrer de quatro jogos. Em janeiro, mas ainda em jogo válido pelo Brasileirão de 2020, deu a primeira asssitência, para um gol de Gabriel, na derrota por 2 a 1 para o Bahia, em Salvador.

Mas foi em 2021 que o GP teve a sua primeira chance como titular, em um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Paulistão, ainda com o técnico Vagner Mancini.

Mas foi no segundo semestre que o atleta teve uma maior oportunidade com a camisa corintiana, já sob o comando técnico de Sylvinho, encerrando a temporada como peça constantemente presente entre os 11 titulares.

- Esse ano foi de muito aprendizado, crescimento pessoal e profissional. Pudemos retomar, com os cuidados necessários, parte da nossa vida - escreveu Gabriel através do seu perfil nas redes sociais.

Em 2021 a prata da casa também teve as suas primeiras oportunidades de jogar com o público na Neo Química Arena, inclusive tendo balançado as redes uma vez no estádio, na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O camisa 38 mostrou gratidão pela temporada e prometeu empenho para um próximo ano ainda melhor pelo TImão.

- Também tivemos o retorno do torcedor ao estádio. E ter esse apoio foi fundamental. Eu desejo que todos tenham um final de ano muito bom. E que 2022 venha com muita saúde e prosperidade. Sou grato pelo ano que tive e que o próximo seja ainda mais abençoado. Sigo me empenhando e evoluindo para ajudar o Corinthians da melhor forma possível - publicou GP.

Além do grande ano profissional que teve, Gabriel Pereira também renovou o seu contrato com o Corinthians nesta temporada. O vínculo, que tinha duração até março de 2022, com o jogador podendo assinar pré-contrato com outra equipe, foi prorrogado até o fim de 2024.