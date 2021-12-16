Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gabriel Pereira fala sobre temporada no Corinthians e projeta 2022: 'Sigo me empenhando e evoluindo'
futebol

Gabriel Pereira fala sobre temporada no Corinthians e projeta 2022: 'Sigo me empenhando e evoluindo'

Cria das categorias de base, meia foi um dos destaques do Timão em 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 19:20

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 19:20

Destaque do Corinthians nesta temporada, o meia Gabriel Pereira utilizou as suas redes sociais para fazer um balanço de 2021 com a camisa corintiana. Os primeiro jogos do meia pelo Timão no fim do ano passado, tendo entrado no decorrer de quatro jogos. Em janeiro, mas ainda em jogo válido pelo Brasileirão de 2020, deu a primeira asssitência, para um gol de Gabriel, na derrota por 2 a 1 para o Bahia, em Salvador.
Mas foi em 2021 que o GP teve a sua primeira chance como titular, em um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Paulistão, ainda com o técnico Vagner Mancini.
Mas foi no segundo semestre que o atleta teve uma maior oportunidade com a camisa corintiana, já sob o comando técnico de Sylvinho, encerrando a temporada como peça constantemente presente entre os 11 titulares.
- Esse ano foi de muito aprendizado, crescimento pessoal e profissional. Pudemos retomar, com os cuidados necessários, parte da nossa vida - escreveu Gabriel através do seu perfil nas redes sociais.
Em 2021 a prata da casa também teve as suas primeiras oportunidades de jogar com o público na Neo Química Arena, inclusive tendo balançado as redes uma vez no estádio, na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, pela 26ª rodada do Brasileirão.
O camisa 38 mostrou gratidão pela temporada e prometeu empenho para um próximo ano ainda melhor pelo TImão.
- Também tivemos o retorno do torcedor ao estádio. E ter esse apoio foi fundamental. Eu desejo que todos tenham um final de ano muito bom. E que 2022 venha com muita saúde e prosperidade. Sou grato pelo ano que tive e que o próximo seja ainda mais abençoado. Sigo me empenhando e evoluindo para ajudar o Corinthians da melhor forma possível - publicou GP.
Além do grande ano profissional que teve, Gabriel Pereira também renovou o seu contrato com o Corinthians nesta temporada. O vínculo, que tinha duração até março de 2022, com o jogador podendo assinar pré-contrato com outra equipe, foi prorrogado até o fim de 2024.
Crédito: GabrielPereiramarcouosseusdoisprimeirosgolscomoprofissionalnesteano(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados