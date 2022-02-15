Gabriel Pereira contrai Covid-19 e desfalca o Corinthians; confira os relacionados contra o São Bernardo

O meia-atacante Gabriel Pereira testou positivo para a Covid-19. O jogador está assintomático, em isolamento e sob cuidados do Departamento Médico do Corinthians, mas será desfalque do Timão no duelo contra o São Bernardo, nesta quarta-feira (16), às 21h35, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. GP não é titular absoluto no clube alvinegro, mas quando não começa as partidas jogando é uma espécie de 12º jogador, sempre entrando no decorrer dos jogos.

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Dos cinco compromissos do Corinthians até aqui, Pereira esteve presente em quatro, sendo titular em dois e entrando no decorrer de outros dois. O camisa 38 ficou fora somente do último duelo do Timão, contra o Mirassol, na última quinta-feira (10), onde não saiu do banco de reservas.

O atleta tem 194 dos 450 minutos disputados pela equipe do Parque São Jorge até aqui, e participou de um dos sete gols marcados pelo Alvinegro em 2022, sendo o autor da assistência para o tento anotado por Paulinho que garantiu a vitória do Time do Povo sobre o Ituano por 3 a 2, na quarta rodada do Estadual. O passe para o gol foi marcado no minuto seguinte a entrada de Gabriel Pereira, que cruzou pelo lado direito na cabeça do camisa 15, que marcou, na ocasião, o seu primeiro gol no retorno ao Corinthians.

FAGNER RELACIONADO

Recuperado de um problema muscular na região posterior da coxa direita, Fagner novamente participou da atividade com bola no Corinthians de forma integral, foi relacionado e deve ser titular contra o Bernô, neste meio de semana.

Confira a lista de relacionados do Corinthians completa para enfrentar o São Bernardo FC:

Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Luan, Paulinho, Renato Augusto, Roni, Willian e XavierAtacantes: Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito, Jô e Róger Guedes