Gabriel Pec projeta o Vasco ofensivo na Série B do Campeonato Brasileiro: 'Ataque a todo momento'

Gabriel Pec começou a temporada sabendo que teria forte concorrência. O Vasco contratou para a posição dele e ele mesmo precisou evoluir física e tecnicamente. Deste modo, ele se tornou titular do time comandado por Marcelo Cabo e, com essa moral, projeta um Cruz-Maltino forte e favorito na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. A estreia é neste sábado, contra o Operário-PR, em São Januário.- (Projeto) Um Vasco muito forte, buscando o ataque a todo momento e indo para cima do adversário. Acredito que somos um dos favoritos, sim, porque o Vasco é um dos gigantes do futebol brasileiro - entende o meia-atacante.