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Gabriel Pec projeta o Vasco ofensivo na Série B do Campeonato Brasileiro: 'Ataque a todo momento'

Meia-atacante se tornou titular e importante da equipe de Marcelo Cabo, a despeito das contratações para o setor nesta temporada. Estreia é neste sábado, contra o Operário-PR...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 16:37
Crédito: Gabriel Pec é figura frequente no time titular do Vasco de 2021 (Rafael Ribeiro / Vasco
Gabriel Pec começou a temporada sabendo que teria forte concorrência. O Vasco contratou para a posição dele e ele mesmo precisou evoluir física e tecnicamente. Deste modo, ele se tornou titular do time comandado por Marcelo Cabo e, com essa moral, projeta um Cruz-Maltino forte e favorito na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. A estreia é neste sábado, contra o Operário-PR, em São Januário.- (Projeto) Um Vasco muito forte, buscando o ataque a todo momento e indo para cima do adversário. Acredito que somos um dos favoritos, sim, porque o Vasco é um dos gigantes do futebol brasileiro - entende o meia-atacante.
Contudo, o novo camisa 11 concorda com o senso geral de que esta será a edição mais equilibrada em muito tempo de Série B. Principalmente pela presença de outros quatro campeões da elite: Botafogo, Cruzeiro, Guarani e Coritiba.
- A Série B será bem disputada e difícil, mas nós trabalhamos duro e estamos preparados para colocar o Vasco onde ele merece estar - completou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

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