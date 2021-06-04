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Gabriel Pec prega a recuperação do Vasco na Série B: 'Trabalhamos duro e estamos nos cobrando aqui dentro'

Meia-atacante admite atuação ruim do Cruz-Maltino na primeira rodada da segunda divisão nacional, e garante que o time está se preparando para o duelo deste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 16:43

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 16:43

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Muita coisa mudou para Gabriel Pec de uma temporada para outra. O menino franzino e que lutava por espaço até entre os reservas ganhou massa muscular e hoje é um dos pilares da equipe do Vasco. Tanto que é ele quem garante o trabalho do elenco para a equipe buscar a vitória diante da Ponte Preta, neste domingo. O jogo será pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, derrota em casa para o Operário-PR.- A expectativa é muito boa, sabemos que na estreia deixamos a desejar para o torcedor, mas trabalhamos duro e estamos nos cobrando aqui dentro, internamente. Precisamos melhorar. Vamos, no domingo, fortes, focados, para recuperar esses três pontos e sairmos de lá vitoriosos - garantiu Pec à Vasco TV.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O meia-atacante já foi escalado tanto na ponta esquerda quanto como meia central. Seja onde for, ele espera ir além na importância que adquiriu na equipe comandada por Marcelo Cabo.
- Estou muito feliz, sempre foi meu sonho ser titular do Vasco da Gama e hoje estou podendo me firmar cada vez mais na equipe. Estou bem ansioso para o jogo. Quero mostrar para a torcida que o Vasco tem que ganhar os jogos e ir para cima dos adversários, coisa que não aconteceu na estreia - pregou Gabriel Pec.

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