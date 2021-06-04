Gabriel Pec prega a recuperação do Vasco na Série B: 'Trabalhamos duro e estamos nos cobrando aqui dentro'

Muita coisa mudou para Gabriel Pec de uma temporada para outra. O menino franzino e que lutava por espaço até entre os reservas ganhou massa muscular e hoje é um dos pilares da equipe do Vasco. Tanto que é ele quem garante o trabalho do elenco para a equipe buscar a vitória diante da Ponte Preta, neste domingo. O jogo será pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, derrota em casa para o Operário-PR.- A expectativa é muito boa, sabemos que na estreia deixamos a desejar para o torcedor, mas trabalhamos duro e estamos nos cobrando aqui dentro, internamente. Precisamos melhorar. Vamos, no domingo, fortes, focados, para recuperar esses três pontos e sairmos de lá vitoriosos - garantiu Pec à Vasco TV.