Gabriel Pec marca seu primeiro gol como profissional do Vasco, mas lamenta: 'Muito triste pelo resultado'

Crédito: EDUARDO CARMIM/Photo Premium

O Vasco foi goleado pelo RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, por 4 a 1, e voltou a se aproximar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Após o retorno de Luxemburgo, o time parecia ter voltado a se encontrar na competição, mas sofreu a segunda derrota seguida. Na saída de campo, Gabriel Pec comentou sobre o seu primeiro gol na carreira profissional, mas lamentou o resultado.

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- Infelizmente sofremos esse resultado. Acho que a gente não merecia. Estou feliz pelo meu gol, mas muito triste pelo resultado. Agora é trabalhar, treinar durante a semana, porque sábado já tem outro adversário muito forte, na nossa casa, e a gente precisa da vitória - disse Gabriel Pec.Com o resultado, o Gigante da Colina pode retornar ao Z4 nesta quinta, caso o Fortaleza pontue diante do Santos, no Castelão. Ambas as equipes somam 32 pontos, porém o time carioca tem um jogo a menos, que será contra o Palmeiras, válido ainda pela primeira rodada do campeonato. Com uma fraca atuação,

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