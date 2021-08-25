Gabriel Novaes marca primeiro gol pelo Red Bull Bragantino e comemora: 'Muito especial'

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

A vitória do Red Bull Bragantino por 2 a 0 sobre o América-MG, pelo Brasileirão, na última segunda-feira ficará marcada para o atacante Gabriel Novaes. Isso porque o jogador marcou seu primeiro gol com a camisa do Massa Bruta.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Após o tento e o triunfo conquistado, o jogador não escondeu a felicidade e destacou o aumento da confiança após o gol.

- Momento muito especial. Estou muito feliz em marcar meu primeiro gol com a camisa do Red Bull Bragantino e poder ajudar com meus companheiros a equipe sair com uma importante vitória. Sabíamos da importância de conquistar os três pontos e fizemos um grande jogo para conseguirmos o resultado - disse, antes de completar:

- Sem dúvidas é um gol que traz muita confiança. Fiquei um tempo me recuperando de lesão, trabalhando forte para voltar, e esse gol coroa todo o esforço nesse período. Então agora é seguir trabalhando para junto com a equipe buscarmos os nossos objetivos dentro da temporada - encerrou.