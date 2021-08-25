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futebol

Gabriel Novaes marca primeiro gol pelo Red Bull Bragantino e comemora: 'Muito especial'

Atacante marcou o segundo tento do triunfo do Massa Bruta sobre o América-MG...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 19:32
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
A vitória do Red Bull Bragantino por 2 a 0 sobre o América-MG, pelo Brasileirão, na última segunda-feira ficará marcada para o atacante Gabriel Novaes. Isso porque o jogador marcou seu primeiro gol com a camisa do Massa Bruta.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Após o tento e o triunfo conquistado, o jogador não escondeu a felicidade e destacou o aumento da confiança após o gol.
- Momento muito especial. Estou muito feliz em marcar meu primeiro gol com a camisa do Red Bull Bragantino e poder ajudar com meus companheiros a equipe sair com uma importante vitória. Sabíamos da importância de conquistar os três pontos e fizemos um grande jogo para conseguirmos o resultado - disse, antes de completar:
- Sem dúvidas é um gol que traz muita confiança. Fiquei um tempo me recuperando de lesão, trabalhando forte para voltar, e esse gol coroa todo o esforço nesse período. Então agora é seguir trabalhando para junto com a equipe buscarmos os nossos objetivos dentro da temporada - encerrou.
O Red Bull Bragantino ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos conquistados. O próximo desafio será contra o líder Atlético-MG, neste domingo, às 20h30, em Bragança Paulista.

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