Gabriel Noga fala de Natan e mira sequência no Flamengo: 'No tempo certo, as coisas acontecem'

Crédito: Paula Reis / Flamengo

Titular nos dois primeiros jogos do Campeonato Carioca, Gabriel Noga faz parte da defesa que ainda não levou gols na Taça Guanabara. Aos 19 anos, o zagueiro tem atuado ao lado de Natan, cuja parceria já tinha feito sucesso na base e que, agora, pode ser desfeita com a possível saída do defensor canhoto. Natan está perto de ser emprestado - com opção de compra - para o Red Bull Bragantino, em negociação que deve tirá-lo até do jogo deste domingo, contra o Fluminense, no Maracanã.

Em entrevista à "FlaTV", concedida antes da negociação de Natan com o Bragantino vir a público, Noga destacou o sucesso com o parceiro de zaga:

- Eu miro ter sequência no profissional, meu clube do coração, o clube que eu amo. Estar jogando o Carioca é a realização de um sonho. Quero jogar mais no profissional e brigar por títulos, sempre querendo mais. Nunca está bom. Estou buscando. No tempo certo, as coisas acontecem - finalizou Noga, que soma, ao todo, sete partidas pelos profissionais do Flamengo.

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