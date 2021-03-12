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Gabriel Noga fala de Natan e mira sequência no Flamengo: 'No tempo certo, as coisas acontecem'

Zagueiro de 19 anos destacou a parceria com Natan, que pode ser emprestado pelo Rubro-Negro nas próximas horas: 'A gente está junto há bastante tempo e se conhece bem'...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 21:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 21:31
Crédito: Paula Reis / Flamengo
Titular nos dois primeiros jogos do Campeonato Carioca, Gabriel Noga faz parte da defesa que ainda não levou gols na Taça Guanabara. Aos 19 anos, o zagueiro tem atuado ao lado de Natan, cuja parceria já tinha feito sucesso na base e que, agora, pode ser desfeita com a possível saída do defensor canhoto. Natan está perto de ser emprestado - com opção de compra - para o Red Bull Bragantino, em negociação que deve tirá-lo até do jogo deste domingo, contra o Fluminense, no Maracanã.
Em entrevista à "FlaTV", concedida antes da negociação de Natan com o Bragantino vir a público, Noga destacou o sucesso com o parceiro de zaga:
- Eu miro ter sequência no profissional, meu clube do coração, o clube que eu amo. Estar jogando o Carioca é a realização de um sonho. Quero jogar mais no profissional e brigar por títulos, sempre querendo mais. Nunca está bom. Estou buscando. No tempo certo, as coisas acontecem - finalizou Noga, que soma, ao todo, sete partidas pelos profissionais do Flamengo.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Com Noga e ainda incerto da presença de Natan, o Flamengo volta a campo neste domingo, quando, às 18h, enfrenta o Fluminense, no Maracanã e pela 3ª rodada da Taça Guanabara, na qual está com 100% de aproveitamento.

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